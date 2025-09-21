Do pornô e do crime: criadora de conteúdo adulto lavava dinheiro para facção

Francielly Paiva, conhecida como "Cielly Paiva", foi detida em Portugal e extraditada ao Brasil após ser investigada por movimentar recursos ilícitos ligados a uma facção criminosa. Morando na Europa, ela ostentava uma vida de luxo, com imóveis caros, viagens frequentes e bens de alto valor, enquanto exercia atividades ilegais de lavagem de dinheiro.

VEJA MAIS

No Brasil, a musa já era conhecida por produzir conteúdo adulto para redes sociais. No entanto, as autoridades constataram que sua ostentação estava em desacordo com os rendimentos declarados. Investigações revelaram que ela utilizava contas bancárias em nome de suas filhas menores para transferir recursos para o exterior.

Com a extradição concluída, Francielly ficará à disposição da Justiça brasileira, que responde por acusações de lavagem de dinheiro e associação criminosa. As apurações seguem em curso, e novas revelações não estão descartadas.