Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Ex de Madonna, Jesus Luz, estreia em plataforma de conteúdo adulto com nu frontal

O ator contou a novidade por meio de seu perfil no Instagram

Victoria Rodrigues
fonte

O conteúdo do ator custa o valor de R$ 59,90 por mês na plataforma Privacy. (Foto: Reprodução/ Instagram | @jesusluz)

O ator, modelo e empreendedor Jesus Luz, de 38 anos, apostou em mais um passo em sua carreira, mas dessa vez foi no mundo dos conteúdos +18. O modelo, que ganhou fama mundial ao namorar a diva pop Madonna entre 2008 e 2010, criou um perfil secreto no Privacy, uma plataforma brasileira online de conteúdo por assinaturas.

Em seu primeiro ensaio fotográfico para a Privacy, o ator fez diversos registros ousados, o que incluiu até uma foto com nu frontal que chamou a atenção de seus seguidores. Os assinantes dos conteúdos de Jesus Luz precisam desembolsar um total de R$ 59,90 por mês para ter acesso a todos as imagens exclusivas.

image Perfil de Jesus Luz na plataforma Privacy. (Foto: Reprodução/ Privacy)

O anúncio publicado no perfil do Instagram do ator gerou diversas reações do público que segue o DJ. “Vai ser minha primeira assinatura hahaha”, comentou uma mulher. “Me convida para gravar com você, Jesus”, escreveu outra seguidora. “Seria o primeiro que eu colocaria o meu pix bem bonito lá”, disse uma terceira pessoa.

VEJA MAIS

image Saiba os famosos que já se relacionaram com criadores de conteúdo adulto
Saiba quem são os famosos que se relacionam com estrelas do OnlyFans e do Privacy, como o ator Sacha Baron Cohen e a influenciadora Hannah Palmer, Neymar e mais

image Influencer faz 'Teste de Fidelidade' por demanda de esposas com homens casados
Famosa cobra cerca de R$ 600 por dia para manter conversas íntimas com a pessoa comprometida. Faturamento mensal chega a R$ 50 mil por mês

image 'Beiçola da Privacy' ganha carro de assinante e em seguida recusa convite dele para saírem
Mesmo aceitando o presente, Martina Oliveira ficou nervosa com a situação

Quem é Jesus Luz?

O ator e modelo Jesus Luz ganhou fama internacional entre 2008 e 2010 ao namorar a cantora Madonna depois de terem se conhecido em um ensaio fotográfico da artista, no Rio de Janeiro (RJ). Na época, o galã também chegou a participar do clipe “Celebration”, lançado no ano de 2009.

image O modelo viveu um romance com Madonna entre 2008 e 2010. (Foto: Reprodução)

Após ter feito sucesso no mundo dos artistas internacionais, Jesus Luz também gravou algumas novelas da TV Globo, como: Aquele Beijo (2011) e Guerra dos Sexos (2023), que foi um remake da novela original exibida entre os anos de 1983 e 1984.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ator

modelo

dj

Privacy

Jesus Luz

conteúdo 18+
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda