Ex de Madonna, Jesus Luz, estreia em plataforma de conteúdo adulto com nu frontal

O ator, modelo e empreendedor Jesus Luz, de 38 anos, apostou em mais um passo em sua carreira, mas dessa vez foi no mundo dos conteúdos +18. O modelo, que ganhou fama mundial ao namorar a diva pop Madonna entre 2008 e 2010, criou um perfil secreto no Privacy, uma plataforma brasileira online de conteúdo por assinaturas.

Em seu primeiro ensaio fotográfico para a Privacy, o ator fez diversos registros ousados, o que incluiu até uma foto com nu frontal que chamou a atenção de seus seguidores. Os assinantes dos conteúdos de Jesus Luz precisam desembolsar um total de R$ 59,90 por mês para ter acesso a todos as imagens exclusivas.

Perfil de Jesus Luz na plataforma Privacy. (Foto: Reprodução/ Privacy)

O anúncio publicado no perfil do Instagram do ator gerou diversas reações do público que segue o DJ. “Vai ser minha primeira assinatura hahaha”, comentou uma mulher. “Me convida para gravar com você, Jesus”, escreveu outra seguidora. “Seria o primeiro que eu colocaria o meu pix bem bonito lá”, disse uma terceira pessoa.

Quem é Jesus Luz?

O ator e modelo Jesus Luz ganhou fama internacional entre 2008 e 2010 ao namorar a cantora Madonna depois de terem se conhecido em um ensaio fotográfico da artista, no Rio de Janeiro (RJ). Na época, o galã também chegou a participar do clipe “Celebration”, lançado no ano de 2009.

O modelo viveu um romance com Madonna entre 2008 e 2010. (Foto: Reprodução)

Após ter feito sucesso no mundo dos artistas internacionais, Jesus Luz também gravou algumas novelas da TV Globo, como: Aquele Beijo (2011) e Guerra dos Sexos (2023), que foi um remake da novela original exibida entre os anos de 1983 e 1984.

