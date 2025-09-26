Influencer faz 'Teste de Fidelidade' por demanda de esposas com homens casados

A atriz e modelo Thalita Souza, conhecida por sua participação no polêmico quadro "Teste de Fidelidade", exibido no programa de João Kleber, na RedeTV!, está chamando atenção por um negócio inusitado e altamente lucrativo.

A influenciadora revelou que oferece testes de fidelidade sob encomenda, cobrando para investigar, de forma discreta, se os parceiros de seus seguidores são realmente fiéis. A novidade? Tudo isso é feito via plataformas de conteúdo adulto como Privacy e OnlyFans.

Segundo Thalita, ela cobra em média R$ 600 reais por dia para manter conversas íntimas com a pessoa comprometida, atendendo por volta de dois clientes por dia. No fim, ela fatura aproximadamente R$ 50 mil mensalmente com esse tipo de serviço.

Como funciona o serviço inusitado de Thalita?

Fora das câmeras da televisão, Thalita resolveu levar o conceito de “teste de fidelidade” para o mundo real e transformá-lo em negócio. Ela oferece, mediante pagamento, uma simulação de interação pelas redes sociais.Thalita começa uma conversa com o parceiro suspeito, utilizando técnicas de sedução e análise comportamental. Caso ele caia na armadilha, a atriz compartilha as provas com o cliente.

Thalita ainda garante que normalmente seus seguidores ficam muito satisfeitos com o serviço, apesar dela ter algumas surpresas.

“Eu fico imaginado a cara deles. No fim, elas me agradecem muito por terem se livrado desses relacionamentos. Mas já recebi mensagem de uma mulher que abriu a relação depois do teste”, disse ela em entrevista recente para um portal de fofoca.

Quem é Thalita Souza?

Thalita Souza é atriz, modelo e influenciadora digital. Ela ganhou notoriedade nacional ao integrar o elenco do "Teste de Fidelidade", onde atua como uma das "sedutoras" responsáveis por testar o comprometimento de participantes em relacionamentos.

Além da televisão, Thalita também construiu uma base sólida de fãs nas redes sociais e plataformas de conteúdo adulto, onde compartilha bastidores, interage com seguidores e oferece conteúdo exclusivo, incluindo os já famosos “testes personalizados”.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)