Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Influencer faz 'Teste de Fidelidade' por demanda de esposas com homens casados

Famosa cobra cerca de R$ 600 por dia para manter conversas íntimas com a pessoa comprometida. Faturamento mensal chega a R$ 50 mil por mês

Gabrielle Borges
fonte

Thalita ainda garante que normalmente seus seguidores ficam muito satisfeitos com o serviço, apesar dela ter algumas surpresas. (Reprodução/ @thalita.dfiel_)

A atriz e modelo Thalita Souza, conhecida por sua participação no polêmico quadro "Teste de Fidelidade", exibido no programa de João Kleber, na RedeTV!, está chamando atenção por um negócio inusitado e altamente lucrativo.

A influenciadora revelou que oferece testes de fidelidade sob encomenda, cobrando para investigar, de forma discreta, se os parceiros de seus seguidores são realmente fiéis. A novidade? Tudo isso é feito via plataformas de conteúdo adulto como Privacy e OnlyFans.

VEJA MAIS

image 'Chocutina'? Conheça o chocolate da parte íntima da 'Beiçola do Privacy'
Influenciadora revela que já vendeu mais de 10 mil unidades do chocolate que foi moldado a partir da forma de uma área íntima de seu corpo



image Paraense que atuou em Malhação grava pornô com Luiza Ambiel e revela: 'filme adulto dá mais like'
Diogo Venturieri chegou a morar um período na capital paraense antes de se mudar para o Rio de Janeiro. Ele também tem perfis em plataformas de conteúdos adultos.



image Casal troca carreiras por conteúdo adulto e adota vida nômade pelo Brasil
Atualmente, a página do casal em uma plataforma adulta, conta com 219 vídeos e mais de 100 mil seguidores


 

Segundo Thalita, ela cobra em média R$ 600 reais por dia para manter conversas íntimas com a pessoa comprometida, atendendo por volta de dois clientes por dia. No fim, ela fatura aproximadamente R$ 50 mil mensalmente com esse tipo de serviço.

Como funciona o serviço inusitado de Thalita?

Fora das câmeras da televisão, Thalita resolveu levar o conceito de “teste de fidelidade” para o mundo real  e transformá-lo em negócio. Ela oferece, mediante pagamento, uma simulação de interação pelas redes sociais.Thalita começa uma conversa com o parceiro suspeito, utilizando técnicas de sedução e análise comportamental. Caso ele caia na armadilha, a atriz compartilha as provas com o cliente.

Thalita ainda garante que normalmente seus seguidores ficam muito satisfeitos com o serviço, apesar dela ter algumas surpresas.

“Eu fico imaginado a cara deles. No fim, elas me agradecem muito por terem se livrado desses relacionamentos. Mas já recebi mensagem de uma mulher que abriu a relação depois do teste”, disse ela em entrevista recente para um portal de fofoca.

Quem é Thalita Souza?

Thalita Souza é atriz, modelo e influenciadora digital. Ela ganhou notoriedade nacional ao integrar o elenco do "Teste de Fidelidade", onde atua como uma das "sedutoras" responsáveis por testar o comprometimento de participantes em relacionamentos.

Além da televisão, Thalita também construiu uma base sólida de fãs nas redes sociais e plataformas de conteúdo adulto, onde compartilha bastidores, interage com seguidores e oferece conteúdo exclusivo, incluindo os já famosos “testes personalizados”.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Polêmica

teste de fidelidade

Onlyfans

Privacy

Teste de fidelidade

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda