Mari Fernandez lança novo hit em parceria com Natanzinho Lima e Grelo; veja

A cantora Mari Fernandez acaba de anunciar o lançamento de sua nova música, “Saudade do Carai”, parceria com Natanzinho Lima e Grelo. A faixa já está disponível nas principais plataformas digitais.

O videoclipe foi gravado em Cajamar, no interior de São Paulo, no dia 4 de novembro. Com clima leve e divertido, a produção reúne cenas inusitadas, como uma troca de pneu feita pelos próprios artistas, e momentos de descontração entre o trio.

Mari destaca que a faixa é uma grande aposta e promete conquistar o público. “Estamos bem animados com esse lançamento, é tipo aquelas músicas chiclete que ficam na cabeça e trazem muita alegria sabe, vai ser pancada mesmo. Esperamos de coração que o público goste, o clipe está demais, nos dedicamos muito nessa produção”, afirma.