Anitta é recebida por fãs no aeroporto de Belém ao chegar para ‘Ensaios’, neste sábado (10)
O show realizado na capital paraense marca a abertura da temporada 2026 da turnê de pré-Carnaval
Os “Ensaios da Anitta” começam neste sábado (10) e a cantora já está na capital paraense para o primeiro show, que será realizado no Estádio do Mangueirão. Uma multidão esteve no aeroporto internacional belenense durante a madrugada para recepcionar a ‘Girl From Rio’, que fez questão de parar e tirar várias fotos com o público.
A estreia dos Ensaios da Anitta em Belém marca a abertura da temporada 2026 da turnê de pré-Carnaval. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a artista junto com os fãs por volta de 2h30. Dentro da van que a levaria para o hotel, a cantora fez fotos e vídeos com o grupo que esperava por ela desde a noite de sexta-feira.
Ensaios
Os “Ensaios da Anitta” percorrerão 10 cidades brasileiras entre janeiro e fevereiro, e o ‘start’ é em Belém. O público estimado dos ensaios é de mais de 230 mil pessoas. Só na capital paraense se esperam mais de 15 mil pessoas.
Este ano, a carioca escolheu como tema do seu carnaval o “Cosmos”, celebrando a astrologia e o universo místico. Ao longo da turnê, ela deve apostar em figurinos icônicos, inspirados em diferentes elementos do zodíaco.
