Anitta deixa de seguir Carlinhos Maia após cena polêmica do 'Rancho do Maia'; entenda

A web apontou que a cantora teria se irritado com atitudes de intolerância religiosa vindo do programa de Carlinhos

O Liberal
fonte

Em 2019, Anitta foi madrinha do casamento de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães, período em que mantinham amizade próxima. O influenciador afirmou ter se afastado da cantora pouco tempo depois, mas ambos continuavam a se seguir nas redes sociais até o recente episódio (Reprodução/ Redes sociais)

A cantora Anitta deixou de seguir o influenciador Carlinhos Maia no Instagram na noite da última segunda-feira (1º). Pouco depois, o influenciador também deixou de acompanhá-la na rede social. O afastamento digital teria ocorrido após Carlinhos fazer um comentário crítico sobre a ex-amiga em seu perfil. “Vou continuar ouvindo as músicas, lance álbum novo, está se levando a sério demais. Tá chata”, escreveu.

Segundo internautas, o rompimento pode estar relacionado a uma gravação do reality 'Rancho do Maia', programa do influenciador. No episódio, participantes como Rico Melquiades, Patixa e Gordão da XJ realizaram um ritual com roupas brancas, banhos de folhas e jogos de búzios, elementos associados a religiões de matriz africana.

Anitta, que é praticante do Candomblé, teria se incomodado com a encenação, que viralizou nas redes sociais e gerou comentários sobre intolerância religiosa.

 

Anitta

celebridades

cultura

Carlinhos Maia
