Anitta deixa de seguir Carlinhos Maia após cena polêmica do 'Rancho do Maia'; entenda

A cantora Anitta deixou de seguir o influenciador Carlinhos Maia no Instagram na noite da última segunda-feira (1º). Pouco depois, o influenciador também deixou de acompanhá-la na rede social. O afastamento digital teria ocorrido após Carlinhos fazer um comentário crítico sobre a ex-amiga em seu perfil. “Vou continuar ouvindo as músicas, lance álbum novo, está se levando a sério demais. Tá chata”, escreveu.

Segundo internautas, o rompimento pode estar relacionado a uma gravação do reality 'Rancho do Maia', programa do influenciador. No episódio, participantes como Rico Melquiades, Patixa e Gordão da XJ realizaram um ritual com roupas brancas, banhos de folhas e jogos de búzios, elementos associados a religiões de matriz africana.

Anitta, que é praticante do Candomblé, teria se incomodado com a encenação, que viralizou nas redes sociais e gerou comentários sobre intolerância religiosa.