O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia, perde 10 kg após separação e desabafa: 'Sofrendo de amor'

Influenciador brincou sobre mudança física após o fim do casamento com Carlinhos Maia, com quem esteve junto por 15 anos

Hannah Franco
fonte

Após término com Carlinhos Maia, Lucas Guimarães mostra calça folgada e diz que emagreceu 10 kg. (Reprodução/Instagram)

O influenciador e apresentador Lucas Guimarães, de 31 anos, chamou a atenção dos seguidores neste sábado (9/8) ao mostrar o quanto emagreceu nas últimas semanas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele apareceu vestindo uma calça visivelmente larga na cintura e brincou: "Será que eu emagreci? Está cabendo dois aqui de mim. Acho que perdi uns dez quilos. Estou sofrendo, viu! Estou sofrendo de amor", disse.

No final do último mês, Lucas e Carlinhos Maia anunciaram oficialmente o fim do casamento. Os dois estavam juntos há 15 anos e se casaram em uma cerimônia realizada em 2019, em Canindé de São Francisco (SE), que foi transmitida ao vivo para milhões de seguidores nas redes sociais.

VEJA MAIS

image Saiba quem é Eduarda Luvisneck, apontada como pivô da separação de Carlinhos Maia
Influenciadora digital tem ganhado destaque nas redes após ser citada como possível affair de Carlinhos Maia, que anunciou o fim do casamento de 15 anos com Lucas Guimarães

image Mulher teria sido pivô do término de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães; influenciador faz revelação
Influenciador fez transmissões ao vivo no TikTok com a mulher e teria demonstrado interesse por ela

Fim do casamento

Apesar da separação, Lucas e Carlinhos seguem se encontrando com frequência e afirmam que continuam amigos. Em entrevistas recentes, os dois comentaram sobre a decisão de encerrar o relacionamento de forma respeitosa, algo considerado raro no universo das celebridades.

“As pessoas têm o costume de ver nos términos um acabando com o outro. É muito raro sair de um término da forma que a gente está saindo, da forma como a gente se honra”, disse Lucas.

Mesmo com o clima amistoso, os influenciadores reconhecem que a dinâmica pode mudar com o tempo, principalmente quando surgirem novos relacionamentos. “A gente vai brigar um pouco quando você estiver feliz com alguém ou eu estiver feliz com alguém. Ou não?”, disse Carlinhos em tom de brincadeira.

Lucas respondeu no mesmo tom: “Agora é o momento de viver! Quero artista, só gosto de artista.” Carlinhos devolveu com humor: “Pois eu vou viver também. Vou botar para arrombar. No meu [direct] só vem OnlyFans e pobre”, brincou.

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXPOSIÇÃO

‘Jaguar Parade Amazônia’ escolhe Gaby Amarantos como madrinha da edição especial em Belém

Mostra de arte urbana terá 50 esculturas espalhadas pela cidade para promover preservação da onça-pintada

08.08.25 23h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

HOMENAGEM

Pedro Veriano é patrono da Academia Paraense de Cinema

A entidade será apresentada oficialmente em novembro de 2025

08.08.25 20h53

CULTURA

Famosos e amigos de Arlindo Cruz fazem homenagens pelas redes sociais 

Apresentadora do programa matinal "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga escreveu um texto em seu perfil no Instagram

08.08.25 19h18

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Fãs conhecem o novo Carabao em megafesta na sede da Tuna, em Belém

Será a partir das 21h deste sábado (9), em programação que vai varar a madrugada e terá seu auge com a apresentação nova estrutura da aparelhagem sonora que embala a Amazônia há três anos

09.08.25 8h00

CULTURA

Anitta e Ian Bortolanza estão noivos, afirma J Balvin

Postagem, via Stories neste sábado (9), provocou comentários entre os fãs de Anita; para alguns, os dois podem estar zoando

09.08.25 11h07

LEMBRA DELE?

Condenado por pornografia infantil, José Dumont retorna à TV; entenda

Ator condenado por crime envolvendo menores está no elenco da próxima reprise da TV Globo, prevista para setembro

08.08.25 22h58

CARIMBÓ

Grupo de carimbó Pica Pau de Vista Alegre comemora seus 42 anos em Belém neste sábado

A apresentação será no Espaço Cultural Apoena, a partir das 20 horas

09.08.25 13h15

