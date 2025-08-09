Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia, perde 10 kg após separação e desabafa: 'Sofrendo de amor'

O influenciador e apresentador Lucas Guimarães, de 31 anos, chamou a atenção dos seguidores neste sábado (9/8) ao mostrar o quanto emagreceu nas últimas semanas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele apareceu vestindo uma calça visivelmente larga na cintura e brincou: "Será que eu emagreci? Está cabendo dois aqui de mim. Acho que perdi uns dez quilos. Estou sofrendo, viu! Estou sofrendo de amor", disse.

No final do último mês, Lucas e Carlinhos Maia anunciaram oficialmente o fim do casamento. Os dois estavam juntos há 15 anos e se casaram em uma cerimônia realizada em 2019, em Canindé de São Francisco (SE), que foi transmitida ao vivo para milhões de seguidores nas redes sociais.

VEJA MAIS

Fim do casamento

Apesar da separação, Lucas e Carlinhos seguem se encontrando com frequência e afirmam que continuam amigos. Em entrevistas recentes, os dois comentaram sobre a decisão de encerrar o relacionamento de forma respeitosa, algo considerado raro no universo das celebridades.

“As pessoas têm o costume de ver nos términos um acabando com o outro. É muito raro sair de um término da forma que a gente está saindo, da forma como a gente se honra”, disse Lucas.

Mesmo com o clima amistoso, os influenciadores reconhecem que a dinâmica pode mudar com o tempo, principalmente quando surgirem novos relacionamentos. “A gente vai brigar um pouco quando você estiver feliz com alguém ou eu estiver feliz com alguém. Ou não?”, disse Carlinhos em tom de brincadeira.

Lucas respondeu no mesmo tom: “Agora é o momento de viver! Quero artista, só gosto de artista.” Carlinhos devolveu com humor: “Pois eu vou viver também. Vou botar para arrombar. No meu [direct] só vem OnlyFans e pobre”, brincou.