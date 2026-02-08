Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Em entrevista exclusiva, Alice Carvalho fala sobre personagens fortes, Oscar e novo papel como Marta

A artista destaca a importância da representatividade no audiovisual no cenário global e os preparativos para levar a história da jogadora às telas

Bruna Dias Merabet e Abílio Dantas
fonte

Alice Carvalho interpreta Fátima no filme O Agente Secreto (Divulgação/Cinemascopio)

A atriz, roteirista e escritora potiguar Alice Carvalho é um dos nomes mais promissores da dramaturgia brasileira recente. Natural de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, ela ganhou projeção nacional pela força de suas interpretações e por representar a potência do audiovisual nordestino. Com trabalhos grandiosos, Alice Carvalho passeia entre as várias vertentes da atuação, entre séries e filmes, e ainda projetos na TV aberta com trabalhos e personagens distintos.

“Essa diversidade acontece de forma muito orgânica. O que guia minhas decisões é a força da narrativa, a complexidade da personagem e as pessoas envolvidas no projeto. Não penso em formatos como compartimentos isolados, mas como linguagens diferentes que podem coexistir. Gosto de transitar entre universos, porque isso me mantém em movimento, aprendendo e me desafiando constantemente”, analisa a artista.

Alice Carvalho evita estereótipos e busca dar profundidade a mulheres que são, ao mesmo tempo, fortes e vulneráveis. No cinema, ela é destaque em "O Agente Secreto", que concorre em quatro categorias ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (para Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco. A produção, que se passa no final dos anos 70, durante a ditadura militar, traz a atriz como Fátima Nascimento, esposa de Armando Solimões (Wagner Moura) e mãe de Fernando.

“Vivo esse momento com muita emoção e senso de coletividade. É um reconhecimento que não se limita a uma trajetória individual, mas que fala do cinema brasileiro como um todo. Para mim, pessoalmente, é a confirmação de que escolhas feitas com verdade, risco e compromisso artístico podem atravessar fronteiras. Profissionalmente, abre diálogos, amplia possibilidades, mas sem me afastar do lugar de onde eu venho e do tipo de história que quero continuar contando”, compartilha a atriz.

image Alice Carvalho como Otília em Guerreiros do Sol (Globo/Estevam Avellar)

Mesmo com cenas pontuais, Alice Carvalho brilha ao apresentar uma personagem construída pelo olhar alheio, com Fátima sendo uma figura central no imaginário da trama. As gravações do filme coincidiram com as da novela Renascer (2024), trama das nove da TV Globo. Na obra, ela interpreta Joana (Joaninha), uma mulher resiliente, esposa de Tião Galinha. Esse trabalho marcou sua estreia em novelas da emissora.

Como citado, Alice Carvalho soma trabalhos que pedem interpretações fortes e seguras, por apresentar personagens femininas intensas e complexas, como em Cangaço Novo (2023) e Guerreiros do Sol (2025). Neste primeiro, a atriz conquistou o prêmio Grande Otelo de Melhor Atriz em Série ao viver Dinorah. A moça é apresentada como uma cangaceira destemida, autoritária e violenta, que lidera assaltos no sertão com grande habilidade no manuseio de armas.

image Alice Carvalho como Joana em Renascer (Globo/Estevam Avellar)

Já em Guerreiros do Sol, do Globoplay, ela interpreta Otília, uma personagem envolvida em uma trama sáfica (romance lésbico) com Jânia (Alinne Moraes), enfrentando um contexto conservador.

“Acho que existe uma busca por personagens atravessadas por contradições e humanidade. Mulheres que não cabem em rótulos fáceis, que carregam força e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Me interessa esse lugar de complexidade, de silêncio, de escuta, onde a personagem não se explica o tempo todo, mas se revela aos poucos”, pontua.

Sempre fugindo de trabalhos limitantes, Alice Carvalho busca papéis que exijam alta carga dramática, profundidade psicológica e que representem a diversidade brasileira, mostrando a complexidade humana.

“Sinto vontade de explorar histórias que tensionem o presente, que falem do Brasil de forma profunda e sensível, sem simplificações. Quero personagens que me tirem do lugar comum, que me coloquem em territórios ainda desconhecidos para mim como artista”, confessa.

image Alice Carvalho no papel de Dinorah em Cangaço Novo (Divulgação/Prime)

Vivenciando esse processo de reconhecimento de “O Agente Secreto” e de trabalhos recentes, Alice Carvalho viverá a jogadora Marta Silva nos cinemas, em filme dirigido por Andrucha Waddington. A trama contará a história da brasileira eleita seis vezes a melhor jogadora de futebol do mundo. A cinebiografia ainda não teve título oficial nem previsão de estreia revelados. Atualmente, ela tem vivido e se dedicado à preparação para dar vida a Marta. Um período que requer atenção e estudo.

“É um processo de muita responsabilidade e entrega. A preparação envolve não só o aspecto físico e técnico, mas principalmente entender a dimensão humana da Marta, sua trajetória, suas dores, conquistas e silêncios. Representar uma figura tão simbólica para o Brasil e para o futebol feminino carrega um peso enorme, mas também uma honra imensa. É uma história que ultrapassa o esporte”, finaliza Alice.

 

 

.
