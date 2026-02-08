Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bloco Pato de Máscara celebra em Belém 100 anos da Vila da Barca e o humor de Claudio Rendeiro

Em sua quarta edição, o bloco tem como proposta transformar o Carnaval em espaço de memória, solidariedade e inclusão; saída dos brincantes será às 9h30 deste domingo (8) na Praça Brasil

Eduardo Rocha
fonte

Cantora Alba Mariah será uma das atrações do bloco Pato de Máscara em Belém, neste domingo (8) (Foto: Divulgação)

Moradores da Vila da Barca, perímetro em Belém marcado por milhares de pessoas que moram em palafitas (casas sobre águas de rio), e o humor do saudoso juiz e humorista paraense Claudio Rendeiro, intérprete do personagem Epaminondas Gustavo com seu linguajar e comportamento regionais, ganham voz neste domingo (3) pelas ruas de Belém. O bloco Pato de Máscara, criado em 2022, chega à quarta edição vai prestar homenagem a Claudio Rendeiro, falecido em 18 de janeiro de 2021, e aos 100 anos da Vila da Barca, com a saída dos brincantes ocorrendo às 9h30 na Praça Brasil, no bairro do Umarizal.

O Pato de Máscara seguirá pela avenida Senador Lemos, travessa Dom Romualdo Coelho, rua Municipalidae, travessa Dom Pedro I, com retorno à Praça Brasil. O percurso tem cerca de 1,3 km. A propostas do Pato de Màscara é transformar o Carnaval em um espaço de memória, solidariedade e inclusão. O bloco foi idealizado pela juíza do trabalho desembargadora Vanilza Malcher e se consolidou como um movimento cultural que articula cidadania, responsabilidade social e valorização da cultura popular amazônica.

A homenagem a Claudio Rendeiro ocorre desde a criação do bloco. Em 2026, essa iniciativa marca cinco anos do falecimento de Claudio e reconhece o legado de humor inteligente e afetuoso que marcou o imaginário cultural do Pará.

O Pato de Máscara vai celebrar os 100 anos da Vila da Barca, uma das comunidades ribeirinhas mais emblemáticas de Belém. Ao colocar o território no centro da narrativa, o bloco afirma pertencimento, memória coletiva e dignidade, afastando leituras folclorizadas ou romantizadas da pobreza. No imaginário visual do bloco, o Pato não representa a Vila da Barca ele é a própria Vila, como anuncia a coordenação do Pato.

Solidariedade

“Criado em 2022, o Pato de Máscara é mais do que um bloco de Carnaval. Nasceu como homenagem, tornou-se expressão de solidariedade e é, sobretudo, um movimento de inclusão, com desfile matinal e percurso acessível para todas as idades”, destaca a idealizadora Dra. Vanilza Malcher.

A programação musical contará com Alba Mariah, Adilson Alcântara, Pedrinho, Callado, Joca, Allan Roffé , em trio de pequeno porte, além da participação da Associação Vaca Velha, de São Caetano de Odivelas, terra natal de Claudio Rendeiro com seus cabeçudos, mascarados e a tradicional Orquestra Pipirinha, fortalecendo as expressões da cultura popular amazônica.

A identidade visual do bloco traz o Pato carregando sobre a cabeça um barco amazônico, símbolo cotidiano da vida ribeirinha que molda a cidade. Palafitas, casas coloridas e piso de madeira compõem o conjunto visual que remete diretamente à Vila da Barca e à força de sua população.

Os recursos a serem arrecadados nesta edição do bloco serão destinados À Associação de Moradores da Vila da Barca. A partir de um pedido da própria entidade, os recursos serão destinados à estruturação do espaço físico da Associação. Isso viabilizará a oferta de cursos profissionalizantes e fortalecerá ações de capacitação, autonomia e geração de renda para a comunidade. Desde suas primeiras edições, o Pato de Máscara apoia uma causa social a cada ano, conectando festa popular e ação concreta. 

A realização do bloco conta com o apoio da Unama, AFBEPA, Sistema Fecomércio (SESC/SENAC), Ver-o-Açaí, do advogado Lucas Magalhães, AMATRA 8, Comissão de Combate ao Trabalho Infantil, Prefeitura Municipal de Belém por meio da SECULT, Pet Planet, Agência Conceito A, Mirante Design e Empório da Praça.

Serviço:
Bloco Pato de Máscara – Carnaval 2026
Data: 8 de fevereiro de 2026
Local: Praça Brasil – Belém (PA)
Concentração: 8h30 (com café da manhã vendido pela comunidade)
Esquenta: 9h às 9h30 – Associação Vaca Velha e Orquestra Pipirinha
Saída do trio: 9h30
Encerramento: 12h
 

