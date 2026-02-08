Duelo de Risco estreia no BBB 26 e tem emparedado por Sol e Juliano

O BBB 26 viveu uma noite decisiva neste sábado (7) com a estreia do Duelo de Risco, dinâmica inédita anunciada por Tadeu Schmidt que impactou diretamente a formação do 4º Paredão. Após a nova atividade, Samira acabou emparedada por decisão em consenso de Sol Vega e Juliano Floss.

A dinâmica começou a ser desenhada ainda na sexta-feira (6), quando os confinados indicaram, em uma prévia, quem gostariam de enfrentar em um possível Paredão. Já na noite de sábado, o Líder Jonas Sulzbach realizou um sorteio e escolheu Sol Vega para participar da atividade. Anteriormente, Sol havia indicado Juliano Floss como o participante que enfrentaria no Paredão.

Como funcionou o Duelo de Risco no BBB 26

Após a definição dos participantes, Sol Vega foi levada para uma sala isolada, enquanto Juliano Floss seguiu para o Confessionário. Separados, os dois iniciaram oficialmente o Duelo de Risco.

Cada um precisava escolher um cartão entre duas opções: “Imunidade” ou “Nós Indicamos”, colocando a escolha em um envelope. As regras eram claras:

Se ambos escolhessem Imunidade, os dois seriam emparedados;

Se um escolhesse Imunidade e o outro Nós Indicamos, apenas quem optasse por “Nós Indicamos” iria ao Paredão;

Caso os dois escolhessem “Nós Indicamos”, precisariam entrar em consenso para indicar um terceiro participante à berlinda.

Decisão em consenso coloca Samira no Paredão

Tanto Sol Vega quanto Juliano Floss optaram pela carta “Nós Indicamos”. Com isso, os dois precisaram decidir juntos quem seria indicado ao 4º Paredão do BBB 26. Em consenso, a dupla escolheu Samira.

De volta à sala, Tadeu Schmidt anunciou oficialmente que a sister estava emparedada. Após a revelação, Samira confrontou Sol e Juliano sobre a decisão. Em seguida, a participante foi para o Quarto Sonho de Voar, onde se emocionou e chorou, sendo consolada por outros brothers.