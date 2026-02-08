Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Duelo de Risco estreia no BBB 26 e tem emparedado por Sol e Juliano

Dinâmica inédita anunciada por Tadeu Schmidt colocou Sol Vega e Juliano Floss em decisão estratégica que resultou na indicação à berlinda do reality

O Liberal

O BBB 26 viveu uma noite decisiva neste sábado (7) com a estreia do Duelo de Risco, dinâmica inédita anunciada por Tadeu Schmidt que impactou diretamente a formação do 4º Paredão. Após a nova atividade, Samira acabou emparedada por decisão em consenso de Sol Vega e Juliano Floss.

A dinâmica começou a ser desenhada ainda na sexta-feira (6), quando os confinados indicaram, em uma prévia, quem gostariam de enfrentar em um possível Paredão. Já na noite de sábado, o Líder Jonas Sulzbach realizou um sorteio e escolheu Sol Vega para participar da atividade. Anteriormente, Sol havia indicado Juliano Floss como o participante que enfrentaria no Paredão.

Como funcionou o Duelo de Risco no BBB 26

Após a definição dos participantes, Sol Vega foi levada para uma sala isolada, enquanto Juliano Floss seguiu para o Confessionário. Separados, os dois iniciaram oficialmente o Duelo de Risco.

Cada um precisava escolher um cartão entre duas opções: “Imunidade” ou “Nós Indicamos”, colocando a escolha em um envelope. As regras eram claras:

  • Se ambos escolhessem Imunidade, os dois seriam emparedados;
  • Se um escolhesse Imunidade e o outro Nós Indicamos, apenas quem optasse por “Nós Indicamos” iria ao Paredão;
  • Caso os dois escolhessem “Nós Indicamos”, precisariam entrar em consenso para indicar um terceiro participante à berlinda.

Decisão em consenso coloca Samira no Paredão

Tanto Sol Vega quanto Juliano Floss optaram pela carta “Nós Indicamos”. Com isso, os dois precisaram decidir juntos quem seria indicado ao 4º Paredão do BBB 26. Em consenso, a dupla escolheu Samira.

De volta à sala, Tadeu Schmidt anunciou oficialmente que a sister estava emparedada. Após a revelação, Samira confrontou Sol e Juliano sobre a decisão. Em seguida, a participante foi para o Quarto Sonho de Voar, onde se emocionou e chorou, sendo consolada por outros brothers.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Morre Brad Arnold, vocalista do 3 Doors Down, aos 47 anos

A banda 3 Doors Down fez sucesso nos anos 2000 e marcou época com hits como "Kryptonite" e "Here Without You"

07.02.26 18h13

DUELO

O que aconteceu no BBB 26? Veja o resumo da madrugada deste sábado (7)

Festa é marcada por treta entre brothers e 'vingança' do Líder

07.02.26 11h38

bloco

Timbalada e Olodum levam a força dos tambores baianos para o Circuito Mangueirão

Bloco Levaê promete uma imersão na cultura afro-brasileira com os maiores hinos da música baiana

07.02.26 8h00

MODA

Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

06.02.26 9h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

PREMIAÇÃO

Reveja a apresentação da ex-BBB paraense Alane Dias no Rainhas das Rainhas

Modelo e atriz representou o Clube Assembléia Paraense em 2018 e ganhou a edição daquele ano. Mãe da jovem enviou a faixa do concurso para a casa do Big Brother Brasil

13.01.25 16h00

dia de festa

Alane Dias homenageia Carmem Miranda no Baile da Vogue com toque paraense no look

Modelo e atriz paraense apareceu com roupa em memória da artista brasileira, mas sem perder a essência de símbolos do Pará

07.02.26 22h34

BBB 26

Diamante da temporada? Entenda o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Brigido no BBB 26

Apresentador usou referências à série Bridgerton ao anunciar saída do terceiro eliminado do reality

04.02.26 9h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda