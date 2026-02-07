Capa Jornal Amazônia
Alane Dias homenageia Carmem Miranda no Baile da Vogue com toque paraense no look

Modelo e atriz paraense apareceu com roupa em memória da artista brasileira, mas sem perder a essência de símbolos do Pará

O Liberal
fonte

Baile da Vogue deste ano traz o tema “Carnavália: O Abre Alas Fashionista da Folia!” (Rafael Reis | Divulgação)

A atriz, modelo, ex-BBB e campeã do Rainha das Rainhas paraense Alane Dias apresenta look em homenagem a Carmem Miranda durante Baile da Vogue. O look relembra a memória da cantora brasileira, mas mantém traços e símbolos típicos do Pará, mantendo o regionalismo que a modelo carrega.

Alane Dias homenageia Carmem Miranda no Baile da Vogue com toque paraense no look

A edição do baile deste ano traz o tema “Carnavália: O Abre Alas Fashionista da Folia!”, que convida os participantes a explorarem o imaginário do Carnaval em produções criativas, com fantasias elaboradas, referências à cultura brasileira, personagens icônicos e muito brilho. O salão do hotel se transforma em uma espécie de passarela, onde a moda e a folia se misturam.

Tradicionalmente, o baile é visto como um marco informal de abertura do calendário de festas fora da Sapucaí. Antes dos desfiles das escolas de samba, o evento já antecipa o clima da folia e serve como vitrine para as apostas estéticas que devem aparecer ao longo do Carnaval.

