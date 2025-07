'The Old Guard 2': O que saber sobre o primeiro filme antes de assistir à continuação

Após cinco anos de espera, o filme The Old Guard 2 chegou à Netflix nesta quarta-feira, 2. Protagonizado por Charlize Theron, o longa de ficção científica continua a história de The Old Guard, lançado em 2020, e explora as consequências vividas por Andy e seu grupo de guerreiros imortais após o final do primeiro filme.

Baseado no quadrinho homônimo escrito por Greg Rucka, a ficção científica conta a história de um bando de mercenários imortais e suas aventuras para tornar o mundo um lugar melhor. Com a chegada da sequência, que conta com Uma Thurman como vilã, o Estadão te recorda o que aconteceu no longa original.

A traição de Copley

Na trama do primeiro filme, a equipe de Andy (Charlize Theron) é recrutada por James Copley (Chiwetel Ejiofor), um ex-agente da CIA, para resgatar garotas raptadas no Sudão do Sul. Quando Andy, Booker (Matthias Schoenaerts), Joe (Marwan Kenzari) e Nicky (Luca Marinelli) chegam ao local, no entanto, são surpreendidos por uma armadilha.

Tratava-se de uma armação de Copley, que estava trabalhando com o farmacêutico Steven Merrick (Harry Melling) para capturar os guerreiros, descobrir os segredos da imortalidade deles e criar uma droga capaz de reproduzir a capacidade regenerativa dos heróis em larga escala.

A traição de Copley é o que inicia a trama de The Old Guardian, mas o ex-agente da CIA acaba se redimindo ao final do longa. Ao perceber que as intenções de Merrick visavam somente o lucro e não o bem da humanidade, ele passa a ajudar o grupo de imortais e se torna um aliado improvável do bando de mercenários. Na sequência, a ajuda de Copley se tornará um grande trunfo na mão dos imortais.

A imortalidade de Andy

A imortalidade dos heróis de The Old Guardian é sua principal vantagem e o que permitiu que eles, ao longo de mais de um milênio, sobrevivessem a inúmeras aventuras e perigos. A personagem de Charlize Theron, no entanto, descobre ao longo do primeiro longa que seus poderes estão falhando.

Incapaz de se curar após ser ferida por um ataque de outro imortal, os dias de imortalidade de Andy parecem estar contados. O longa não revela os motivos pelo qual os poderes da protagonista estão desaparecendo, mas mostra que Andy não é a primeira imortal a perder sua capacidade regenerativa. As dúvidas sobre a imortalidade da protagonista devem ser respondidas na sequência.

O exílio de Booker

Em um dos momentos mais chocantes do filme, Booker trai o grupo e se alia à Merrick, ferindo Andy no processo. O imortal, um dos colegas mais antigos de Andy, está cansado de sua vida infindável e acredita que o farmacêutico pode lhe ajudar a encontrar um fim para sua imortalidade.

Os planos de Merrick não dão certo e, ao final da trama, Booker se reúne com o bando de mercenários mais uma vez, mas sua traição não é perdoada. Ele é condenado a um exílio forçado de um século, onde não poderá entrar em contato com qualquer membro do grupo. Sozinho e deprimido, a continuação deve explorar o destino de Booker e sua decisão egoísta.

Nile se junta ao grupo

Após ser morta e reviver pela primeira vez, a soldada Nile Freeman (KiKi Layne) se descobre uma imortal. Após bastante resistência, ela se junta ao bando de mercenários para derrotar Merrick.

O auxílio de Nile é essencial para acabar com os planos do farmacêutico, que acaba sendo morto pela própria soldada durante uma luta brutal. Ao final do filme, Nile toma a difícil decisão de fingir sua própria morte e dá adeus para sua família e amigos, se comprometendo com a vida de mercenária imortal.

O retorno de Quynh

Ao longo da trama de The Old Guardian, somos apresentados a uma misteriosa personagem que nunca dá as caras - Quynh. Trata-se de uma antiga aliada de Andy que foi capturada e jogada em alto-mar em um caixão de ferro há cerca de 500 anos.

O paradeiro de Quynh é um mistério para o grupo, mas Nile começa a sonhar com a imortal ao longo de sua estadia com o grupo. No epílogo do longa, o isolado Booker é visitado por Quynh. A imortal escapou de sua prisão e, ao que tudo indica, está procurando Andy.

O final do filme é propositalmente ambíguo, mas dá a entender que Quynh não está em bom termos com Andy e os demais imortais. A sequência do longa deve explorar a busca de Quynh pelo seu antigo grupo, assim como desenvolver a relação entre ela e Booker.