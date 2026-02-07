Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

O que aconteceu no BBB 26? Veja o resumo da madrugada deste sábado (7)

Festa é marcada por treta entre brothers e 'vingança' do Líder

O Liberal
fonte

Babu Santana repercute escolha de embate na dinâmica Duelo de Risco e Ana Paula Renault concorda: 'Inútil' (Reprodução)

O clima esquentou na madrugada deste sábado (7), no Big Brother Brasil 26. Logo após a prévia do "Duelo de Risco", Samira e Jordana protagonizaram o maior barraco da noite, com a brasiliense acusando a atendente de bar de ser falsa com todos os seus aliados. A briga foi tão intensa que os outros participantes precisaram intervir para separá-las e se estendeu ao longo da festa.

Milena e Edilson também bateram boca, ela já deixou o aviso paraele é seu alvo, enquanto Marcelo e Gabriela trocaram farpas na pista de dança. Para fechar, o Líder Jonas Sulzbach já decretou que quer Babu Santana fora do jogo e prometeu vingança caso seja enviado para o Monstro.

Briga entre Samira e Jordana

Após a dinâmica "Duelo de Risco", as duas protagonizaram um bate-boca intenso com acusações mútuas de falsidade, precisando da intervenção de outros participantes para evitar o contato físico.

Samira chamou a rival de "palestrinha" e afirmou que ela fala mal de todos pelas costas, enquanto Jordana rebateu dizendo que Samira é quem critica todos com quem convive. Ana Paula precisou intervir e  conteve Samira questionando se ela "queria perder 5 milhões" e alertou que a discussão era uma estratégia de Jordana para desestabilizá-la.

Pós-treta e Consolo

Samira chorou após o embate e foi amparada por Milena e Ana Paula Renault, que reforçaram o apoio à brother e pediram para ela não "borrar a maquiagem". Durante o choro, Samira negou as acusações de Jordana, afirmando categoricamente que nunca falou mal de seus aliados na casa.

Mais tarde, durante a festa, as duas decidiram registrar o momento com uma foto juntas, porém posaram de costas uma para a outra e de braços cruzados.

Embate entre Milena e Edilson

Milena chamou Edilson de "planta" e afirmou ter seu grupo de seis aliados definidos, não precisando da aprovação do ex-jogador. O ex-atleta não recuou e desafiou a mineira a reunir sua "tropa" e votar nele, questionando se ela teria coragem de enfrentá-lo no jogo.

A discussão encerrou com Milena garantindo que o nome de Edilson já está em sua mira e que ele corre risco direto na próxima votação.

Estratégia 

Ana Paula e Milena especularam que os rivais "amarelaram" e não as enfrentaram na dinâmica por acreditarem que se tratava de um Paredão surpresa, preferindo puxar participantes que consideram mais fracos.

A veterana justificou sua escolha em Sarah por ser seu embate direto após o Castigo do Monstro, rotulando a oponente como "caça-enredo" e "medrosa" por não ter tido coragem de chamá-la para o embate.

[instagram=DUcUxhJDS7m

Alvos Futuros

Uma conversa de Ana Paula com Babu, ambos concordaram que Sarah e Sol Vega são "inúteis" para o jogo, com a jornalista prometendo confrontá-las "no susto" no dia seguinte para não estragar a festa.

Junto a Juliano Floss, Ana Paula criticou duramente os argumentos de Cowboy e os termos usados por Sarah, convocando seus aliados a manterem a postura firme e não "amarelarem" no próximo Paredão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

BBB 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DUELO

O que aconteceu no BBB 26? Veja o resumo da madrugada deste sábado (7)

Festa é marcada por treta entre brothers e 'vingança' do Líder

07.02.26 11h38

bloco

Timbalada e Olodum levam a força dos tambores baianos para o Circuito Mangueirão

Bloco Levaê promete uma imersão na cultura afro-brasileira com os maiores hinos da música baiana

07.02.26 8h00

MODA

Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

06.02.26 9h54

MÚSICA

Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'

Projeto, que reúne sambas-enredos das escolas de samba cariocas, será lançado em duas partes

06.02.26 8h52

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Rainha das Rainhas 2026: Grande Noite celebra a cultura paraense no Hangar, em Belém

Público no Hangar, telespectadores e internautas vão poder conferir o desfile e a premiação da nova rainha e princesas e mais shows e outras atrações na 78ª edição do concurso de beleza e fantasia

07.02.26 8h00

EXPOSIÇÃO

Arte, ancestralidade e Amazônia: Belém recebe a Exposição dos Povos da Floresta

A exposição conecta diferentes territórios amazônicos por meio de narrativas que dialogam entre o tradicional e o contemporâneo

07.02.26 0h37

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

bloco

Timbalada e Olodum levam a força dos tambores baianos para o Circuito Mangueirão

Bloco Levaê promete uma imersão na cultura afro-brasileira com os maiores hinos da música baiana

07.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda