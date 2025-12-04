Capa Jornal Amazônia
'Cangaço Novo': 2ª temporada tem nível de ação monumental, diz Alice Carvalho

A segunda temporada da série Cangaço Novo ganhou data de estreia

Estadão Conteúdo

Um dos grandes sucessos nacionais do Prime Vídeo, a segunda temporada da série Cangaço Novo ganhou data de estreia: a produção chega ao streaming em abril de 2026. A novidade foi anunciada em um painel do Palco Thunder, da CCXP25, na noite desta quinta-feira, 4, com a presença de Thainá Duarte (Dilvânia), Allan Souza Lima (Ubaldo) e Alice Carvalho (Dinorah), e Xamã, que se juntou ao elenco nesta nova leva de episódios.

O painel também apresentou detalhes do novo filme brasileiro do Prime Vídeo, Corrida dos Bichos, e revelou o primeiro teaser de Marília Mendonça: Sentimento Louco, série documental sobre a "rainha da sofrência", que morreu em 2021. Ambos também chegam ao streaming no próximo ano, ainda sem previsão exata.

A atração tinha muitos assentos vazios, mas manteve o público engajado com os teasers e entrevistas com o elenco. Durante o painel, os atores de Cangaço Novo afirmaram que a escala da próxima temporada é ainda maior e que tiveram que ter treinamento e um número maior de dublês por conta das cenas de ação. "Chegamos em um nível de ação com imagens monumentais", disse Alice Carvalho.

Allan Souza Lima refletiu sobre o crescimento de seu protagonista e disse acreditar que a segunda temporada é ainda mais violenta do que a primeira. A série ficou marcada por cenas fortes sobre a violência no sertão. ao acompanhar um grupo de assaltantes de banco no interior do Ceará.

Xamã também revelou detalhes de seu personagem, que será chamado de "Carioca". Ele interpretará um ex-militar que ajudará em um plano para realizar "o maior assalto de todos os tempos."

"É o primeiro projeto de audiovisual em que consigo fazer cenas de ação mais intensas. A preparação também foi muito legal. Fui muito bem recebido", disse o ator e rapper. "Aprendi muito com eles. Não tive tantas cenas com todo mundo do elenco, mas andávamos muito juntos."

No final, Alice pediu palmas pra Mariana Bardan e Eduardo Melo, criadores da série, que estavam na plateia. Os atores ainda descreveram a nova temporada em uma palavra - Alice: "Matriarcado"; Tainá: "Redenção"; Allan: "Amor"; Xamã: "Revolução".

'Corrida dos Bichos' terá elenco estrelado e Brasil distópico

Para divulgar o novo filme nacional da Prime, subiram ao Palco Thunder Bruno Gagliasso, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Matheus Abreu e Thainá Duarte, que também está na produção. Segundo o elenco, o público também pode esperar um nível alto de ação no longa-metragem.

A produção será ambientada em um Rio de Janeiro futuristíco no qual o jogo do bicho sobreviveu de uma forma completamente diferente da conhecida. "Continua sendo um jogo, mas é um show além de tudo. Tem várias peças nessa engrenagem", contou Santoro, cujo personagem é uma espécie de produtor executivo desse show.

Já Tainá faz Dalva, uma personagem muito diferente da Dilvânia de Cangaço Novo. Ela explicou que essa corrida dos bichos está inserida em um ambiente devastado pelas mudanças climáticas e muito marcado pela divisão de classes. "A Dalva é pela qual a gente entende esse universo dentro da psique dessas pessoas que são menos afortunadas nesse cenário", explicou.

"É ação, mas a gente aborda temáticas muito atuais sobre o virou o mundo. Não localizamos onde está, mas estamos no futuro. O filme também não se apega a questões tecnológicas, é sobre as relações entre as pessoas", completou Santoro.

O primeiro teaser foi revelado no painel, mostrando as primeiras imagens do elenco estrelado. O filme tem participação de Anitta, Seu Jorge, João Guilherme, Grazi Massafera. A direção é de Fernando Meirelles.

Para encerrar o painel, também foi exibido o primeiro teaser do documentário Marília Mendonça: Sentimento Louco, que o Prime lançará em 2026. A série terá imagens de arquivo e entrevistas de Dona Ruth, mãe de Marília, e grandes nomes do sertanejo, como a dupla Maiara e Maraisa e Paula Fernandes.

Palavras-chave

série/cangaço novo/2ª temporada/prime vídeo
Cultura
