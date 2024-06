VÍDEO: cantora Ruth Etty faz apresentação ‘surpresa’ na feira do bairro da Marambaia em Belém

A cantora de tecnomelody Ruth Etty, conhecida pelos hits "Viver de Ilusão" e "Lágrimas", sucesso nas rádios e nos bailes nos anos 2000, fez uma apresentação no último domingo (23) em uma feira no bairro Marambaia, em Belém. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e deixou emocionados os fãs que torcem pela recuperação da artista. Ruth Etty enfrenta esquizofrenia, um distúrbio que afeta a capacidade de pensar, sentir e se comportar com clareza.

No conteúdo que circula nas redes sociais, muitos moradores param para admirar o talento vocal da artista. “Muito gratificante vê-la onde esteve por tanto tempo e de onde nunca deveria ter saído: dos palcos. Que ela faça cada vez mais sucesso e tenha muita força para permanecer lutando”, escreveu uma internauta.

Em abril do ano passado, Ruth Etty passou por momentos difíceis. O cantor Harrisson Lemos, da banda AR-15, divulgou em suas redes sociais um print de uma conversa no WhatsApp. Na mensagem, uma pessoa identificada como Gabriela Leal, que afirmou ser médica, relatou ter encontrado Ruth Etty em São Paulo. Segundo Gabriela, a cantora estava em frente ao seu prédio, visivelmente magra e em um surto esquizofrênico.

Ele então buscou contato com a família da cantora e conseguiu encontrar uma familiar de Ruth Etty que morava em São Paulo para acolhê-la. Desde 2018 ele vem tentando, em diferentes momentos, buscar ajuda para que ela se restabeleça e consiga superar a doença que lhe impõe sérias limitações.