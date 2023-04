Cantora Ruth Etty é encontrada em situação de rua em São Paulo e músico pede ajuda

A cantora de tecnomelody Ruth Etty que fez muito sucesso nos anos 2000 tem atravessado momentos conturbados nos últimos anos. Um novo capitulo foi divulgado nas redes sociais sobre o estado de saúde dela.

O cantor Harrisson Lemos, da banda AR-15, divulgou um print nas suas redes sociais de uma conversa no WhatsApp. Uma pessoa que diz se chamar Gabriela Leal e afirma ser médica, disse que encontrou a cantora Ruth Etty em São Paulo.

A médica pede para Harisson o número da família para falar sobre a situação.

Na conversa, a mulher disse ter encontrado o contato de Harrison no Google, em outras matérias referentes a cantora. Gabriela disse ter encontrado Ruth Etty em frente ao seu prédio, muito magra e em franco surto esquizofrênico.

Não se sabe como a cantora chegou até a cidade, mas Harrison usou o seu perfil no Instagram para fazer o apelo: “Meus amigos preciso da ajuda de vcs… Estou tentado contato com a família da Ruth Etty e não estou conseguindo falar com ninguém. Ela estava desaparecida em Belém, e acabei de receber essa mensagem dessa moça de São Paulo, e a Ruth Etty está lá. Se alguém tiver como avisar alguma pessoa da família dela, pra entrar em contato comigo…”.

Alguns minutos depois ele tranquilizou os seguidores: “Obrigado amigos, já conseguimos contato com a família dela, eles já estão providenciando que uma irmã dela que mora em SP, possa ir até o local que ela se encontra no momento. Vcs são muito especiais”.

No ano passado, o vocalista da AR-15 fez uma publicação no seu perfil no Instagram, mostrando Ruth Etty. Ele disse ter encontrado a cantora em estado de rua novamente e explicou algumas situações que a família dela tem passado.

Em 2018, Harrison realizou uma campanha de solidariedade online e lamentou mais uma vez ter encontrado Ruth Etty em situação de rua. Um ano depois, uma festa chamada ‘Reis do Brega’ foi anunciada com a participação da cantora, da banda AR-15 e de Nelsinho Rodrigues.

Em uma ocasião, Harrison chegou a contar ao Oliberal.com que Ruth Etty não vive em situação de rua, mas problemas de saúde fazem com que ela passe o dia fora de casa. De acordo ele, ela sofre de esquizofrenia, um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza.