Wagner Moura é anunciado como apresentador de uma categoria na cerimônia do Oscar 2026

O ator Wagner Moura foi convidado para ser apresentador de uma categoria na cerimônia do Oscar 2026, que será realizada neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O anúncio oficial foi realizado na tarde desta quarta-feira (11), por meio do perfil do "The Academy" no Instagram e animou os braileiros que já aguardam pela noite do evento que indicou o filme "O Agente Secreto" a quatro categorias em 2026.

Com a revelação recente dos apresentadores, ainda não foi anunciada a categoria e nem o momento em que o ator vai subir ao palco. Ao lado do nome de Wagner Moura, estão algumas estrelas do cinema mundial que também apresentarão outras categorias, como: Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum e Sigourney Weaver.

"O Agente Secreto" no Oscar 2026

Além de ser apresentador na cerimônia do oscar 2026, o ator Wagner Moura está concorrendo na categoria de Melhor Ator pelo filme brasileiro "O Agente Secreto". Além desta categoria, o longa-metragem ainda coleciona outras 3 indicações, sendo: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, pelo núcleo de atores conter nomes renomados e conhecidos do cinema, como Hermila Guedes e João Vitor Silva.

Neste ano, o filme dirigido por Kléber Mendonça Filho superou o número de indicações ao Oscar do longa-metragem "Ainda estou Aqui", estrelado pela atriz Fernanda Torres. Em 2025, o filme foi anunciado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, e conseguiu trazer a estatueta da categoria de Melhor Filme Internacional ao Brasil. Agora, as expectativas também estão altas para "O Agente Secreto".

Qual a sinopse do filme?

O filme “O Agente Secreto” (2025), estrelado pelo ator Wagner Moura, é ambientado no período do regime militar, no final dos anos 1970. A trama cinematográfica narra a história de Marcelo, um professor universitário e especialista em tecnologia que, para fugir de seu passado misterioso, decide voltar a morar em Recife (PE) (sua cidade natal, em que ele guarda muitas memórias) após anos vivendo em São Paulo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)