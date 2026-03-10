Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Wagner Moura ensina português à apresentadora do tapete vermelho do Oscar

Conhecida pela websérie Chicken Shop Date, Amelia Dimoldenberg será a responsável por entrevistar os convidados no tapete vermelho da premiação

Estadão Conteúdo

Wagner Moura participou de um bate-papo com a apresentadora britânica Amelia Dimoldenberg para as redes sociais do Oscar. A comediante, conhecida pela websérie Chicken Shop Date, será a responsável por entrevistar os convidados no tapete vermelho da cerimônia marcada para o próximo domingo, dia 15.

Durante a conversa, o ator ajudou Amelia Dimoldenberg com a pronúncia em português. Ao tentar cumprimentá-lo com "Tudo bien?", Wagner Moura respondeu: "Tudo bem! Tudo ótimo!". A apresentadora então disse "parabéns", e o ator agradeceu com um "Obrigado."

O baiano elogiou o esforço de Amelia, mantendo o clima descontraído da entrevista. A apresentadora revelou já ter visitado o Brasil, incluindo Salvador e Rio de Janeiro. Ela manifestou arrependimento por não ter conhecido o país durante o Carnaval e perguntou ao ator sobre a experiência.

Wagner Moura detalha experiência no Carnaval

Wagner Moura descreveu o Carnaval como "uma coisa tão libertadora". Segundo ele, "as pessoas esperam o ano inteiro pelo carnaval no Brasil. O ano só começa depois do carnaval." O ator adicionou que é uma "época incrível, em que você encontra pessoas que vê em situações formais, como um gerente de banco, em um outro tipo de interação".

Carreira e curiosidades com Wagner Moura

No encontro, Amelia Dimoldenberg questionou Wagner Moura sobre ter medo de tubarões, em referência ao filme O Agente Secreto. O ator confirmou o receio e mencionou um "problema real com tubarões" no Recife. Ao ser indagado, explicou que "Tubarões comem pessoas. Não comem, porque não gostam de carne humana, mas mordem".

Ele também relembrou o período em que adotou uma dieta vegana para interpretar Pablo Escobar na série Narcos. Wagner Moura afirmou que fez a mudança "não só para perder peso, mas também para tirar aquela energia pesada".

Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa-metragem também disputa as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco no Oscar 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

WAGNER MOURA

ENTREVISTA

AMELIA DIMOLDENBERG
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POSICIONAMENTO

Após polêmica com Erika Hilton, SBT diz que falas de Ratinho 'não refletem posição da emissora'

Emissora publicou nesta quinta-feira (12) uma nota repudiando as falas transfóbicas do apresentador

12.03.26 14h39

ALÔ, PAPAI! ALÔ, MAMÃE!

Filho de Dira Paes passa em dois vestibulares e atriz celebra com 'trote' paraense

Nas redes sociais, atriz mostrou a brincadeira com ovos e trigo para celebrar a conquista do filho

12.03.26 13h39

HISTÓRICO

Dira Paes estará mais uma vez na transmissão ao vivo do Oscar na TV Globo

Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare também comandam a exibição da 98ª edição do evento para todo o Brasil

12.03.26 11h51

INFORMAÇÃO

Comitê de Cultura do Pará realiza seminário formativo ‘Te Liga!’ em Belém

O evento reúne gestores de 22 municípios e lideranças da sociedade civil para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e a gestão de recursos federais

12.03.26 10h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

bbb 26

Quem ganhou a prova do líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence pela terceira vez

A dinâmica da primeira etapa envolveu três salas, cada uma com sete celulares

12.03.26 23h54

Confira!

Novela turca ‘Coração Ferido’: saiba qual é a história e onde assistir

A novela turca “Coração Ferido” (ou Kalp Yarası) é uma das mais pesquisadas por fãs brasileiros de dizis

18.01.25 16h00

FAMOSOS

Pai de Melody mostra como ficou carro após ataque de ex-namorada

Karen Martins, ex-companheira de Thiago Abreu, conhecido como Belinho, arranhou e quebrou partes do automóvel de luxo

11.03.26 19h17

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda