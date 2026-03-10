Wagner Moura ensina português à apresentadora do tapete vermelho do Oscar

Wagner Moura participou de um bate-papo com a apresentadora britânica Amelia Dimoldenberg para as redes sociais do Oscar. A comediante, conhecida pela websérie Chicken Shop Date, será a responsável por entrevistar os convidados no tapete vermelho da cerimônia marcada para o próximo domingo, dia 15.

Durante a conversa, o ator ajudou Amelia Dimoldenberg com a pronúncia em português. Ao tentar cumprimentá-lo com "Tudo bien?", Wagner Moura respondeu: "Tudo bem! Tudo ótimo!". A apresentadora então disse "parabéns", e o ator agradeceu com um "Obrigado."

O baiano elogiou o esforço de Amelia, mantendo o clima descontraído da entrevista. A apresentadora revelou já ter visitado o Brasil, incluindo Salvador e Rio de Janeiro. Ela manifestou arrependimento por não ter conhecido o país durante o Carnaval e perguntou ao ator sobre a experiência.

Wagner Moura detalha experiência no Carnaval

Wagner Moura descreveu o Carnaval como "uma coisa tão libertadora". Segundo ele, "as pessoas esperam o ano inteiro pelo carnaval no Brasil. O ano só começa depois do carnaval." O ator adicionou que é uma "época incrível, em que você encontra pessoas que vê em situações formais, como um gerente de banco, em um outro tipo de interação".

Carreira e curiosidades com Wagner Moura

No encontro, Amelia Dimoldenberg questionou Wagner Moura sobre ter medo de tubarões, em referência ao filme O Agente Secreto. O ator confirmou o receio e mencionou um "problema real com tubarões" no Recife. Ao ser indagado, explicou que "Tubarões comem pessoas. Não comem, porque não gostam de carne humana, mas mordem".

Ele também relembrou o período em que adotou uma dieta vegana para interpretar Pablo Escobar na série Narcos. Wagner Moura afirmou que fez a mudança "não só para perder peso, mas também para tirar aquela energia pesada".

Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa-metragem também disputa as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco no Oscar 2026.