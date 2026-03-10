Capa Jornal Amazônia
'Guerreiras do K-Pop': animação indicada ao Oscar ganha álbum de figurinhas no Brasil

A animação concorre nas categorias de Melhor Animação e Melhor Canção Original

Estadão Conteúdo
Guerreiras do K-Pop (Divulgação)

O universo de Guerreiras do K-Pop vai ganhar uma nova extensão fora das telas. A Editora Pixel lança no Brasil o Livro Ilustrado Oficial: HUNTR/X vs Saja Boys - A batalha pelos fãs, álbum colecionável inspirado na animação da Netflix.

A publicação reúne imagens oficiais do filme e revisita momentos da história das protagonistas Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo fictício HUNTR/X. Ao longo das páginas, os personagens enfrentam desafios ligados à carreira musical, à amizade e à rivalidade com o grupo Saja Boys.

O álbum inclui 208 figurinhas colecionáveis, sendo 40 metalizadas com efeito holográfico. O material também traz um pôster inspirado em Golden, canção que ganhou o Grammy Awards de 2026 e concorre ao Oscar 2026.

Experiência interativa para fãs

Além das imagens da animação, o livro apresenta curiosidades sobre a história e ilustrações que ampliam o universo da produção. As páginas acompanham os principais acontecimentos do enredo e destacam apresentações musicais, bastidores da fama e conflitos entre os personagens.

Na trama, Rumi, Mira e Zoey dividem a rotina entre os palcos e uma missão secreta: proteger o mundo de forças sobrenaturais enquanto mantêm a carreira como grupo de K-pop.

Presença no Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas confirmou que Guerreiras do K-Pop terá um número musical na cerimônia do Oscar 2026.

As cantoras EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, responsáveis pelas vozes do grupo fictício HUNTR/X, vão interpretar Golden durante o evento.

A animação concorre nas categorias de Melhor Animação e Melhor Canção Original.

