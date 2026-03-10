Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'O Agente Secreto' deve sair sem estatuetas do Oscar 2026, prevê 'Variety'

Para desespero do público brasileiro, o jornalista Clayton Davis não acredita que O Agente Secreto se sairá vencedor

Estadão Conteúdo
fonte

A maior chance brasileira se encontra na categoria de Melhor Filme Internacional (Reprodução)

O Agente Secreto, longa de Kleber Mendonça Filho indicado em quatro categorias no Oscar 2026, deve sair de mãos vazias da cerimônia marcada para o próximo domingo, 15 de março. Ao menos, é o que prevê a revista norte-americana Variety, publicação especializada na cobertura da indústria cinematográfica de Hollywood.

Em reportagem divulgada nesta terça-feira, 10, o veículo fez suas últimas apostas sobre os filmes vencedores da premiação. Para desespero do público brasileiro, o jornalista Clayton Davis não acredita que O Agente Secreto se sairá vencedor. O longa protagonizado por Wagner Moura concorre aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator.

Para Davis, os principais prêmios da noite serão distribuídos para Pecadores, de Ryan Coogler. Isso inclui Melhor Filme, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator para Michael B. Jordan. A maior chance brasileira se encontra na categoria de Melhor Filme Internacional, mas o páreo será duro contra o longa norueguês Valor Sentimental, de Joachim Trier.

Davis entende que a produção europeia é favorita a levar o Oscar, mas que uma vitória brasileira ainda é possível, mesmo que improvável. A votação do prêmio se encerrou na última quinta-feira, dia 5 de março. Ao longo dos últimos meses, O Agente Secreto e Valor Sentimental trocaram o favoritismo à categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar, vencendo prêmios similares em diferentes eventos e premiações.

Ainda segundo a Variety, a noite promete ser uma de alegria para a equipe responsável por Pecadores. Para a revista, o longa sobre vampiros deve se sagrar o grande vencedor do Oscar em 2026, superando o favoritismo de Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson. Ao todo, Pecadores recebeu 16 indicações ao prêmio, se tornando o filme mais indicado da história do Oscar.

As previsões da 'Variety' para o Oscar 2026:

Melhor Filme

  • Vai Ganhar: Pecadores
  • Pode Ganhar: Uma Batalha Após a Outra
  • Deveria Ganhar: O Agente Secreto

Melhor Filme Internacional

  • Vai Ganhar: Valor Sentimental
  • Pode Ganhar: O Agente Secreto
  • Deveria Ganhar: O Agente Secreto

Melhor Ator

  • Vai Ganhar: Michael B. Jordan, Pecadores
  • Pode Ganhar: Ethan Hawke, Blue Moon
  • Deveria Ganhar: Wagner Moura, O Agente Secreto

Melhor Escalação de Elenco

  • Vai Ganhar: Pecadores
  • Pode Ganhar: O Agente Secreto
  • Deveria Ganhar: Pecadores
.
