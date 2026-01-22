Brasil no Oscar 2026: país recebe 5 indicações ao maior prêmio do cinema
O Agente Secreto supera Ainda Estou Aqui no número de indicações, com seleção em 4 categorias
O cinema brasileiro superou a si no número de indicações ao Oscar com o anúncio da lista de indicados nesta quinta-feira, 22. No Oscar 2026, o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (para Wagner Moura) e Melhor Elenco, igualando a marca de Cidade de Deus em 2004 (indicado a Melhor Direção, Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Edição) e superando Ainda Estou Aqui, que em 2025 venceu em Melhor Filme Internacional, mas foi indicado também em Melhor Filme e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.
O diretor de fotografia Adolpho Veloso foi indicado por seu trabalho no filme Sonhos de Trem, figurando na categoria Melhor Fotografia e completando as cinco indicações históricas para o cinema nacional. Veloso chamou atenção da crítica internacional por realizar um trabalho com 99% de luz natural no filme dirigido por Clint Bentley, disponível na plataforma de streaming Netflix.
