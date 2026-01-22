'O Agente Secreto' é indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme

O filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme, conforme anúncio feito na manhã desta quinta-feira (22) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A lista de indicados foi divulgada às 10h30 (horário de Brasília), durante transmissão ao vivo apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman. A indicação reforça a presença do Brasil entre os principais concorrentes da premiação e consolida a boa fase vivida pela produção nacional na temporada de prêmios.

O filme brasileiro concorre na categoria com "Bugonia", "Uma Batalha Após a Outra", "Fórmula 1", "Frankenstein", "Hamnet", "Pecadores", "Marty Surpreme", "Valor Sentimental" e "Sonhos de Trem".

O reconhecimento no Oscar coroa uma trajetória expressiva do longa nas principais premiações internacionais. Neste mês, a produção conquistou o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, feito que um filme brasileiro não alcançava desde “Central do Brasil”, em 1999. Na mesma cerimônia, Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar a estatueta na categoria.

“O Agente Secreto” marca a primeira parceria entre Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, que interpreta o protagonista da trama. Ambientado no Brasil da década de 1970, o filme acompanha Marcelo, um professor que retorna ao Recife tentando escapar de um passado enigmático, mas se depara com uma cidade atravessada por tensão política, vigilância e silêncios incômodos.