O Liberal chevron right Cultura chevron right

Globo de Ouro 2026: veja os brindes milionários que Wagner Moura ganhou após a vitória

Além do prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, ator brasileiro recebeu gift bag avaliada em quase R$ 5,4 milhões

Hannah Franco
fonte

Confira os brindes milionários que Wagner Moura ganhou após vitória no Globo de Ouro (CHRIS PIZZELLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Além da consagrada estatueta do Globo de Ouro, a premiação realizada no último domingo (11/1) também garantiu aos vencedores uma série de presentes de luxo avaliados em quase US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,39 milhões, na cotação atual). Vencedor da categoria Melhor Ator em Filme de Drama, o brasileiro Wagner Moura foi um dos contemplados com a tradicional gift bag entregue pela organização do evento.

O kit entregue a Wagner Moura inclui uma bolsa de camurça exclusiva, com etiqueta personalizada em ouro, e 35 itens de alto padrão. Entre os principais destaques estão estadias em resorts de luxo, aluguel de iates, experiências gastronômicas, spas, vinhos raros e produtos de bem-estar.

A edição de 2026 trouxe mudanças em relação aos anos anteriores. Desta vez, os brindes foram distribuídos entre os vencedores, e parte dos prêmios também foi destinada aos apresentadores da cerimônia. Além disso, o número de viagens internacionais quase dobrou em comparação com a edição anterior.

Brindes de luxo

✈️ Viagens e experiências internacionais

Entre os principais destaques estão viagens e hospedagens em destinos exclusivos ao redor do mundo:

Casa Bellamar by Destinations in Paradise
Três noites em villa à beira-mar em San José del Cabo, no México (para 5 contemplados)

Celestia Phinisi
Aluguel de iate de luxo por cinco dias pelo Triângulo de Coral, na Indonésia (para todos os contemplados)

Conrad Koh Samui
Três noites na Royal Villa, no Golfo da Tailândia (para 3 contemplados)

Conrad Maldives Rangali Island
Duas noites na residência subaquática The Muraka e duas noites no Rangali Ocean Pavilion (para 5 contemplados)

Conrad Singapore Orchard
Quatro noites em suíte premium, em Singapura (para 3 contemplados)

Flockhill, ROKI e Minaret
Seis noites em três hospedagens de luxo na Nova Zelândia (para 1 contemplado)

Foley Entertainment Group
Quatro noites no Wharekauhau Country Estate, com jantar privativo com enólogo (para 20 contemplados)

Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa
Três noites em villa de seis quartos (para 5 contemplados)

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve
Três noites em Bali, na Indonésia (para 3 contemplados)

Naturhotel Forsthofgut
Três noites em Leogang, na Áustria (para 5 contemplados)

Round Hill Hotel and Villas
Três noites em Montego Bay, na Jamaica (para 1 contemplado)

The Reserve at Grace Bay by Beach Enclave
Três noites em villa à beira-mar em Turks e Caicos (para 6 contemplados)

Umana Bali, LXR Hotels & Resorts
Quatro noites em villa com vista panorâmica para o oceano (para 3 contemplados)

Waldorf Astoria Bangkok
Quatro noites na Royal Suite (para 3 contemplados)

Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi
Três noites na Grand Overwater Villa (para 6 contemplados)

Todas as viagens incluem valores adicionais em dólares para uso dos premiados durante as estadias.

💄 Beleza e bem-estar

A bolsa também traz uma seleção de produtos e experiências voltadas ao autocuidado:

Beau Domaine

Sérum e creme da marca de cuidados com a pele criada por Brad Pitt

Cellcosmet

Kit com tônico ativo e tratamento intensivo de colágeno

CurrentBody Skin

Capacete de LED para crescimento capilar

DOGPOUND

Aluguel de academia ultra-privada

Elysium Health

Assinatura anual de suplemento

Guerlain Wellness Spa

Massagem para duas pessoas em unidades selecionadas

Maison Devereux

Assinatura anual e kit de xampu e condicionador de ouro

Perfumehead

Fragrância da linha Extrait de Parfum

Robb Report – Re:Well

Ingressos para retiro de bem-estar

Sothys

Creme facial premium

TRONQUE

Caixa de spa com produtos corporais de alto padrão

🍾 Bebidas raras

Entre os itens mais raros estão vinhos e destilados de altíssimo valor:

672 Napa Valley Wine Club – Assinatura com três garrafas

Cygnet – Garrafas exclusivas e copos assinados

Destilaria Isle of Harris – Caixa com seis garrafas de whisky

Liber Pater – Nove garrafas ultrarraras (para 1 contemplado)

Liber Pater Experience – Ingressos para evento exclusivo em Bordeaux

Liquid Icons – Convites para o Golden Vines 2026

wagner moura

O Agente Secreto

Globo de Ouro

premiação
Cultura
.
