Globo de Ouro 2026: veja os brindes milionários que Wagner Moura ganhou após a vitória
Além do prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, ator brasileiro recebeu gift bag avaliada em quase R$ 5,4 milhões
Além da consagrada estatueta do Globo de Ouro, a premiação realizada no último domingo (11/1) também garantiu aos vencedores uma série de presentes de luxo avaliados em quase US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,39 milhões, na cotação atual). Vencedor da categoria Melhor Ator em Filme de Drama, o brasileiro Wagner Moura foi um dos contemplados com a tradicional gift bag entregue pela organização do evento.
O kit entregue a Wagner Moura inclui uma bolsa de camurça exclusiva, com etiqueta personalizada em ouro, e 35 itens de alto padrão. Entre os principais destaques estão estadias em resorts de luxo, aluguel de iates, experiências gastronômicas, spas, vinhos raros e produtos de bem-estar.
VEJA MAIS
A edição de 2026 trouxe mudanças em relação aos anos anteriores. Desta vez, os brindes foram distribuídos entre os vencedores, e parte dos prêmios também foi destinada aos apresentadores da cerimônia. Além disso, o número de viagens internacionais quase dobrou em comparação com a edição anterior.
Brindes de luxo
✈️ Viagens e experiências internacionais
Entre os principais destaques estão viagens e hospedagens em destinos exclusivos ao redor do mundo:
Casa Bellamar by Destinations in Paradise
Três noites em villa à beira-mar em San José del Cabo, no México (para 5 contemplados)
Celestia Phinisi
Aluguel de iate de luxo por cinco dias pelo Triângulo de Coral, na Indonésia (para todos os contemplados)
Conrad Koh Samui
Três noites na Royal Villa, no Golfo da Tailândia (para 3 contemplados)
Conrad Maldives Rangali Island
Duas noites na residência subaquática The Muraka e duas noites no Rangali Ocean Pavilion (para 5 contemplados)
Conrad Singapore Orchard
Quatro noites em suíte premium, em Singapura (para 3 contemplados)
Flockhill, ROKI e Minaret
Seis noites em três hospedagens de luxo na Nova Zelândia (para 1 contemplado)
Foley Entertainment Group
Quatro noites no Wharekauhau Country Estate, com jantar privativo com enólogo (para 20 contemplados)
Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa
Três noites em villa de seis quartos (para 5 contemplados)
Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve
Três noites em Bali, na Indonésia (para 3 contemplados)
Naturhotel Forsthofgut
Três noites em Leogang, na Áustria (para 5 contemplados)
Round Hill Hotel and Villas
Três noites em Montego Bay, na Jamaica (para 1 contemplado)
The Reserve at Grace Bay by Beach Enclave
Três noites em villa à beira-mar em Turks e Caicos (para 6 contemplados)
Umana Bali, LXR Hotels & Resorts
Quatro noites em villa com vista panorâmica para o oceano (para 3 contemplados)
Waldorf Astoria Bangkok
Quatro noites na Royal Suite (para 3 contemplados)
Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi
Três noites na Grand Overwater Villa (para 6 contemplados)
Todas as viagens incluem valores adicionais em dólares para uso dos premiados durante as estadias.
💄 Beleza e bem-estar
A bolsa também traz uma seleção de produtos e experiências voltadas ao autocuidado:
Beau Domaine
Sérum e creme da marca de cuidados com a pele criada por Brad Pitt
Cellcosmet
Kit com tônico ativo e tratamento intensivo de colágeno
CurrentBody Skin
Capacete de LED para crescimento capilar
DOGPOUND
Aluguel de academia ultra-privada
Elysium Health
Assinatura anual de suplemento
Guerlain Wellness Spa
Massagem para duas pessoas em unidades selecionadas
Maison Devereux
Assinatura anual e kit de xampu e condicionador de ouro
Perfumehead
Fragrância da linha Extrait de Parfum
Robb Report – Re:Well
Ingressos para retiro de bem-estar
Sothys
Creme facial premium
TRONQUE
Caixa de spa com produtos corporais de alto padrão
🍾 Bebidas raras
Entre os itens mais raros estão vinhos e destilados de altíssimo valor:
672 Napa Valley Wine Club – Assinatura com três garrafas
Cygnet – Garrafas exclusivas e copos assinados
Destilaria Isle of Harris – Caixa com seis garrafas de whisky
Liber Pater – Nove garrafas ultrarraras (para 1 contemplado)
Liber Pater Experience – Ingressos para evento exclusivo em Bordeaux
Liquid Icons – Convites para o Golden Vines 2026
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA