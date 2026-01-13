Ator de 'Ladrões de Drogas' homenageia Wagner Moura: 'Tudo ficou melhor quando te conheci'

O ator americano Brian Tyree Henry, que contracenou com Wagner Moura na série Ladrões de Drogas, homenageou o brasileiro após a vitória no Globo de Ouro no último domingo, 11. "Este homem. É uma lenda. E um dos seres humanos mais incríveis que existem. Se existissem prêmios para isso, ele mereceria ainda mais", escreveu Henry no Instagram.

O ator compartilhou fotos dos bastidores da série ao lado de Moura. "Wagner, tudo ficou melhor no momento em que te conheci. Obrigado por me mostrar a verdadeira irmandade e amizade nesta vida. Eu te amo muito, irmão. Parabéns e muito merecido", finalizou ele.

Nos comentários, Lázaro Ramos brincou: "Incrível. Mas ele é meu irmão", escreveu o ator, que é amigo de Moura desde a juventude.

No Critics Choice Awards, além de concorrer pela interpretação em O Agente Secreto - prêmio que perdeu para Timothée Chalamet -, Wagner Moura também disputava a categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada por Ladrões de Drogas. A produção, da Apple TV, também estava indicada na categoria de melhor minissérie, e Brian Tyree Henry concorria como melhor ator no formato.