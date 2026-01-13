Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ator de 'Ladrões de Drogas' homenageia Wagner Moura: 'Tudo ficou melhor quando te conheci'

O ator compartilhou fotos dos bastidores da série ao lado de Moura

Estadão Conteúdo
fonte

Wagner Moura e Brian Tyree Henry (Instagram @briantyreehenry)

O ator americano Brian Tyree Henry, que contracenou com Wagner Moura na série Ladrões de Drogas, homenageou o brasileiro após a vitória no Globo de Ouro no último domingo, 11. "Este homem. É uma lenda. E um dos seres humanos mais incríveis que existem. Se existissem prêmios para isso, ele mereceria ainda mais", escreveu Henry no Instagram.

O ator compartilhou fotos dos bastidores da série ao lado de Moura. "Wagner, tudo ficou melhor no momento em que te conheci. Obrigado por me mostrar a verdadeira irmandade e amizade nesta vida. Eu te amo muito, irmão. Parabéns e muito merecido", finalizou ele.

Nos comentários, Lázaro Ramos brincou: "Incrível. Mas ele é meu irmão", escreveu o ator, que é amigo de Moura desde a juventude.

No Critics Choice Awards, além de concorrer pela interpretação em O Agente Secreto - prêmio que perdeu para Timothée Chalamet -, Wagner Moura também disputava a categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada por Ladrões de Drogas. A produção, da Apple TV, também estava indicada na categoria de melhor minissérie, e Brian Tyree Henry concorria como melhor ator no formato.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

streaming

Ladrões de Drogas

Brian Tyree Henry

Wagner Moura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

K-POP

BTS confirma três shows no Brasil em 2026; saiba as datas e locais das apresentações

Esta será a primeira turnê do BTS pelo mundo desde 2019, quando o grupo percorreu diversas cidades com a “BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself”

13.01.26 12h29

EMOCIONANTE

Viúvo de Isabel Veloso emociona web ao mostrar objeto com as cinzas da influenciadora; confira

De acordo com Lucas, a ideia é levar o objeto em um dos destinos que Isabel sonhava conhecer, acompanhado do filho do casal, Arthur, de um ano

13.01.26 12h13

MÚSICA

Nosso Tom lança audiovisual gravado na Brás de Aguiar e transforma a rua em memória musical de Belém

O projeto Pelas Ruas de Belém celebra o encontro entre música, cidade e identidade amazônica

13.01.26 9h19

POLÊMICA

Participante do BBB 26 tem bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza

13.01.26 9h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

POLÊMICA

Participante do BBB 26 tem bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza

13.01.26 9h04

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

DEIXOU A BOLA CAIR

BBB 26: Paraense Ricardinho é o primeiro a desistir do Quarto Branco

Agora restam apenas oito participantes dentro da dinâmica que dá vaga a casa mais vigiada do Brasil

13.01.26 14h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda