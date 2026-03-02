Capa Jornal Amazônia
Acordo com Warner Bros. gera dívida de US$ 79 bilhões à Paramount

A fusão das empresas descarta qualquer plano de venda ou separação dos canais de TV por assinatura

Lívia Ximenes
A Netflix desistiu da disputa pela Warner Bros. e a Paramount levou a melhor (Reprodução)

A Paramount Skydance persistiu e conseguiu firmar acordo com a Warner Bros. Discovery, após disputa contra a Netflix. O tratado, que cria uma empresa combinada, gerará uma dívida de cerca de US$ 79 bilhões (R$ 410,8 bilhões, na cotação atual), conforme informação divulgada pela Paramount nessa segunda-feira (2). A fusão entre as corporações descarta qualquer plano de venda ou separação dos canais de TV por assinatura.

As plataformas de streaming das empresas, como Paramount+ e HBO Max, serão unificadas, de acordo com o presidente executivo da Paramount, David Ellison. No total, o conglomerado terá mais de 200 milhões de assinantes em mais de 100 regiões. Para David, isso permite maior competição em um mercado dominado pela Netflix.

