Netflix descarta elevar proposta pela Warner Bros e deixa caminho livre para Paramount

Na terça-feira, dia 24, a Warner havia informado que daria um prazo de quatro dias para uma manifestação da Netflix

Estadão Conteúdo

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 26, que se recusou a aumentar sua oferta pela Warner Bros. A Netflix havia recebido anteriormente um aviso da Warner Bros. Discovery informando que seu conselho de administração determinou que a última proposta da Paramount Skydance representava uma "proposta superior" nos termos do acordo de fusão existente entre a WBD e a Netflix.

"A transação que negociamos teria criado valor para os acionistas com um caminho claro para a aprovação regulatória. No entanto, sempre fomos disciplinados e, pelo preço exigido para igualar a última oferta da Paramount Skydance, o negócio deixa de ser financeiramente atrativo", afirmou a Netflix em comunicado.

"A Warner Bros. é uma organização de classe mundial, e queremos agradecer a David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer e ao Conselho da WBD por conduzirem um processo justo e rigoroso", citou o comunicado.

Na terça-feira, dia 24, a Warner havia informado que daria um prazo de quatro dias para uma manifestação da Netflix, após seu conselho de administração determinar que a oferta revisada da Paramount Skydance poderia razoavelmente resultar em uma "proposta superior da empresa".

A proposta revisada da Paramount contemplava um preço de compra aumentado para US$ 31,00 por ação da WBD em dinheiro, mais outros pontos. A oferta citava ainda uma taxa de rescisão regulatória de US$ 7 bilhões a ser paga pela Paramount caso a transação não fosse concluída devido a questões regulatórias.

