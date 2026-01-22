Capa Jornal Amazônia
Paramount estende prazo de oferta à Warner e pede que acionistas rejeitem proposta da Netflix

Novo prazo dá mais tempo para convencer aos acionistas da empresa a rejeitarem o acordo com a rival

Estadão Conteúdo

A Paramount estendeu nesta quinta-feira, 22, o prazo para sua oferta de aquisição da Warner Bros. Discovery em cerca de um mês, para 20 de fevereiro, o que dá mais tempo para convencer aos acionistas da empresa a rejeitarem o acordo com a rival Netflix. A Paramount também informou que iria manter sua oferta de US$ 30 por ação, o que renderia à Warner Bros Discovery um valor de mercado de US$ 108,4 bilhões.

Segundo a empresa, apenas cerca de 168,5 milhões de ações da WBD, representando 6,8% das ações em circulação, haviam sido oferecidas até o prazo original de 21 de janeiro.

Adicionando críticas à rival, a Paramount afirmou ainda que o novo acordo entre a Warner e a Netflix deixa os acionistas com maior incerteza quanto ao valor efetivo que poderão receber, devido às dúvidas "sobre o volume de dívida associado aos negócios de redes lineares da Warner".

Na última terça-feira, Netflix e Warner Bros. Discovery anunciaram que alteraram os termos do acordo de aquisição para uma estrutura "totalmente em dinheiro", com a transação sem alterações em relação ao acordo anterior.

Cultura
