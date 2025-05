Confira 4 lugares para levar crianças para curtir e brincar em Belém

O lazer é uma peça fundamental para desenvolver não só a parte física, mas também o emocional e habilidades sociais importantes para o desenvolvimento infantil saudável. E fortalecer isso ao ar livre e com brincadeiras é essencial. Dessa forma, o OLiberal.com traz sugestão com lugares em Belém para levar as crianças para passear e brincar sem o auxílio de telas. Confira!

Uma das maneiras de promover o desenvolvimento dos pequenos é levá-los para vivenciarem a cidade de forma lúdica. Esses momentos contribuem muito para aumento da criatividade, fortalecem vínculos e ajudam a criança a entender e vivenciar o espaço urbano como um lugar de pertencimento e aprendizado.

Para Giselle Souza, designer, doutoranda em comunicação e mãe de um menino de 7 anos, levar o filho para passear permite que ele possa explorar e interagir com o mundo de forma respeitosa: "Garante a inclusão delas no planejamento urbano e contribui para o fortalecimento do seu direito à cidade. Além do que esses espaços específicos, nos auxiliam na compreensão de que a criança precisa se sentir pertencente não só em lugares direcionados para ela, mas sim na sociedade como um todo", diz

Giselle também ressaltou que "sempre procura levar meu filho para lugares amplos e se possível que tenham interação com a natureza" e que isso ajuda a evitar que sua criança fique longe das telas por um bom tempo.

Veja 4 lugares para passear e brincar com as crianças em Belém

Brinquedoca do Centur

Localizada no Centur, a Brinquedoteca foi inaugurada em 25 de março de 1991 na Biblioteca Pública Arthur Vianna e possui um acervo de mais de mil jogos, brinquedos e fantasias voltados para crianças de todas as idades.

Brinquedoteca oferece várias opções para crianças se divertirem (Foto: Reprodução / Fundação Cultural do Pará)

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira de 9h às 18h

Endereço: Biblioteca Pública Arthur Vianna, Fundação Cultural do Pará - 3° Andar. Av. Gentil Bittencourt, 650. Nazaré.

Horto Municipal

O Horto Municipal é um espaço bem aconchegante para a família e possui uma área para crianças com brinquedos como gangorras, balanços, etc. Ideal para fazer piqueniques e ter tranquilidade.

O Horto Municipal tem um espaço dedicado aos pequenos (Foto: Tássia Barros / Arquivo / Agência Belém)

Horário de Atendimento: Terça-feira a domingo de 8h às 18h

Endereço: R. dos Mundurucus, Batista Campos

Bosque Rodrigues Alves

O Bosque Rodrigues Alves é uma opção para as crianças conhecerem um pouco mais sobre a flora e fauna local. É possível fazer piqueniques e conhecer também um pouco do folclore com as estátuas de lendas e mitos amazônicos lá presentes.

O Bosque é uma boa opção para as crianças aprenderem mais sobre a natureza (Foto: Agência Belém)

Horário de Atendimento: Terça-feira a domingo de 8h às 16h

Endereço: Av. Almirante Barroso, 2305 Marco

Museu Emílio Goeldi

O Museu também é uma ótima oportunidade para conhecer a fauna e flora local, além de ter castelinhos e ruínas para explorar e também possuir um museu de fósseis e exposições marajoaras para as crianças conhecerem mais a nossa história e cultura.

As crianças podem aprender também sobre a história do Pará no Museu Goeldi (Foto: Adrya Marinho / Ascom Museu Goeldi)

Horário de Atendimento: Quarta-feira a domingo de 8h às 13h

Endereço: Av. Governador Magalhães Barata, 376 - São Bras

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.