Famílias aproveitam a tarde ensolarada e se divertem no Porto Futuro

​O Porto Futuro, no bairro do Reduto, foi uma das opções de lazer, nesta sexta-feira (21), feriadão de Tiradentes, para quem ficou na capital paraense. Dezenas de famílias aproveitaram a área do parque para se divertir com as crianças, no playground ou no Balé das Águas, além de passear com os pets e fazer piqueniques na área do gramado. Durante a tarde, não choveu em Belém e, então, o céu aberto foi um convite para os visitantes.

A professora Darinez Conceição, 41, aproveitou o final da tarde para levar a filha de cinco anos para brincar. “Algumas vezes a gente vem aqui. A minha filha gosta bastante tanto dessa parte aquática quanto dos brinquedos. Só que, agora como tem muita gente lá, nós preferimos ficar aqui, para ela se jogar um pouco no chão, brincar e aproveitar”, declarou.

A família de Darinez chegou ao Porto Futuro por volta das 17h e permanecia lá até às 18h30. “Como não deu para a gente viajar, pegar uma praia, um balneário, resolver vir para cá, porque para as crianças é um local interessante”, explicou a educadora, enquanto vigiava a filha.

Ester Azevedo, 35, também levou a filha para se divertir no parque. Segundo ela, dentro da cidade, o parque é um local que oferece várias opções de lazer, com segurança. “Tem os brinquedos, tem o chafariz, essa parte da água que é um atrativo para as crianças. Eles brincam, correm, depois vêm aqui na parte da água se refrescar”, contou.

Depois de um dia de diversão, sobre o restante do feriadão, Ester adiantou que a família vai aproveitar para ficar junta e também descansar. “A gente vai aproveitar também para ficar em casa, descansar um pouco, porque quando a gente ver, já passou o feriado, começou uma nova semana e nós precisamos estar bem para retornar às nossas atividades”, avaliou.