Tiradentes: Mangal das Garças estará aberto no feriado prolongado; confira

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças estará aberto para visitação neste feriado prolongado de Tiradentes. O local vai estar disponível para visitação nesta sexta-feira (21), com entrada gratuita — lembrando que para acesso a espaços fechados e monitorados específicos é preciso pagar o ingresso de R$ 7. No domingo (23), o espaço vai promover atividades recreativas para o público infantil. A programação faz parte do Projeto Ecoarte, que fará um Clube de Animação.

No feriado de Tiradentes, o espaço irá ofertar projetos e oficinas criativas para as crianças e o público vai poder visitar os espaços monitorados, como a Reserva José Márcio Ayres (borboletário), o Viveiro das Aningas, o Farol de Belém e o Memorial Amazônico da Navegação. A partir das 9h de domingo (23), o Projeto Ecoarte fará uma manhã lúdica, na qual irá promover atividades recreativas de fomento às habilidades consideradas essenciais para o completo desenvolvimento infantil.

O parque funciona de terça a domingo, das 8h às 18h e fecha às segundas-feiras para manutenção. A programação diária envolve a alimentação das iguanas no caminho para o farol, assim como das tartarugas e peixes no lago. De terça a sexta-feira, ocorre o passeio com a coruja Nairóbi. Outras programações incluem a alimentação das garças no Recanto da Curva, além da soltura das borboletas no Borboletário, no qual é monitorado. Também é feita apresentação das aves no Viveiro das Aningas e o passeio com as corujas Olívia e Gal.

Serviço: Programação infantil gratuita

Data: Domingo, 23 de abril

Projeto Ecoarte - Manhã Lúdica- 9h00

Local: Mangal das Garças, R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha, Belém – PA.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)