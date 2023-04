Tiradentes: veja o que abre e o que fecha no feriado desta sexta-feira (21) em Belém

Celebrado nesta sexta-feira (21), o feriado de Tiradentes trará mudanças à rotina dos paraenses, já que diversos serviços da esfera pública e privada, em Belém e Região Metropolitana, terão o horário de funcionamento alterado. Serviços essenciais à população estabelecerão regime de plantão. Já alguns locais funcionarão em horário especial ou optarão pela suspensão das atividades. Confira o que abre e o que fecha durante o feriado:

O expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual será facultativo na sexta-feira. A medida está amparada pelo decreto n° 2.871, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), em edição extra, de nº 35.268, publicado em 25 de janeiro de 2023.

Com a decisão em vigor, a prestação de serviço não sofrerá qualquer prejuízo, pois os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão a fim que o atendimento à população não seja impactado.

Lazer

A Estação das Docas, no bairro da Campina; Mangal das Garças, no bairro da Cidade Velha; e o Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna", no bairro do Curió-Utinga, irão funcionar em seus horários normais durante o feriado. Todos os espaços têm entrada gratuita para o público.

Estação das Docas

Neste feriado de Tiradentes, a Estação abrirá normalmente ao público, de 10h às 2h.

O complexo é aberto ao público diariamente. Às segundas e terças funciona das 10h à meia-noite; às quartas, das 10h à 01h; de quinta a sábado, das 10h às 2h da madrugada, e aos domingos, das 9h à meia-noite.

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

O Mangal das Garças funciona de terça a domingo, das 8 às 18h. Fecha às segundas para manutenção. O espaço estará funcionando normalmente neste feriado.

Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna"

Nesta sexta-feira (21) o Parque abrirá ao público de 6h às 17h. O local funciona de quarta a segunda, das 6 às 17h, e fecha às terças para manutenção.

Estação Cidadania

Na sexta-feira (21), os atendimentos estarão suspensos nas Estações Cidadania em Ananindeua, Belém, Parauapebas, Marabá, Santarém e Tucuruí. Os atendimentos serão retomados normalmente na segunda-feira (24), conforme o agendamento prévio e de acordo com as demandas oferecidas pelos órgãos parceiros nas Estações.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) seguirão com as atividades de comercialização e atendimento aos clientes em funcionamento normal neste feriado de Tiradentes, na sexta-feira (21).

As vendas dos produtos hortifrútis no Mercado da Ceasa, em Belém, serão das 21h às 06h. como informou o órgão. Portanto, os consumidores poderão realizar suas compras para o final de semana normalmente.

Supermercado

O funcionamento dos supermercados seguirá normalmente, de acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas). O expediente será de acordo com o horário estabelecido por cada estabelecimento — tanto para abertura quanto para fechamento.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Tiradente. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking), tanto nos feriados quanto nos fins de semana.

Prefeitura de Belém

Os serviços essenciais serão mantidos nos órgãos públicos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Belém, conforme prevê o Decreto nº. 106.179/2023, publicado no Diário Oficial do Município dia 14 de fevereiro deste ano.

Neste caso, consideram-se essenciais: a fiscalização e o Departamento de Feiras, Mercados e Portos da Secretaria Municipal de Economia (Secon); das unidades que possuam Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma); Central de Leitos; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Departamento de Vigilância em Saúde (Devs); Hospital Geral de Mosqueiro; Central de Ambulância 192 (Samu); dos hospitais do Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira; das unidades que possuam Urgência e Emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb).

Além dos cemitérios; do Departamento de Resíduos Sólidos (Dres), da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan); dos setores operacionais da Semob; dos Serviços de Proteção Social de Média e Alta Complexidade; rede de abrigos e casa de passagem; do serviço de acolhida em abrigo para crianças e adolescentes; do serviço de acolhida em abrigo para mulheres vítimas e violência; serviço de acolhida em abrigo para adultos e famílias em situação de rua; e setor de calamidade e emergência (Sicape).

Aponta ainda como essenciais os serviços do Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua; das unidades de plantão da Funpapa e conselhos tutelares; dos serviços essenciais da Guarda Municipal de Belém; área de arrecadação; e todo o pessoal sob regime de escala de serviços ou regime de plantão, a fim de que o atendimento à população não sofra interrupção.

Shopping centers

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas: 11h às 21h

Entretenimento e Lazer: 11h às 22h

Praça de Alimentação/Quiosques de Alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: conforme Programação

Cinema e Teatro: conforme Programação

Academia e Cross Fit: conforme programação

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas: 12h às 22h

Praça da alimentação e lazer: 12h às 22h

Cinema: conforme programação

Parque Shopping Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurante: 11h30 às 23h

Cinema: de acordo com a programação.

Boulevard Shopping Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: de acordo com a programação.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)