Tiradentes: Meteorologia aponta chuvas no Pará durante o feriado prolongado; confira

A partir desta sexta-feira (21), feriado prolongado de Tiradentes, haverá chuvas em todas as regiões do Pará. É o que aponta a meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O volume mais significativo de chuvas deve ocorrer no centro e no oeste do estado, com pancadas chuvosas, trovoadas e rajadas de vento. A tendência é de que ocorra a diminuição das chuvas no sul do Pará, no sábado (22) e domingo (23).

"No feriado, no centro e oeste do Pará, as chuvas terão volumes significativos, principalmente no noroeste do estado, e ali pela parte do Marajó, na parte central,com possibilidade de chuvas na parte leste e nordeste do estado. Devido ao deslocamento da massa de ar fria, vai proporcionar uma convergência maior de umidade que, além da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que irá promover chuvas no feriado nacional e também no final de semana", disse Andrea.

Em Belém, o tempo vai estar com bastante nebulosidade no final de semana, incluindo sol entre nuvens pelo período da manhã, mas com aumento de neblinas ao longo do dia. " Pela tarde e à noite, haverá momentos nublados, com pancadas de chuvas, trovoadas isoladas e rajadas de vento", acrescentou a meteorologista.

No feriado, a capital paraense irá amanhecer em torno dos 23°, mas pelo período da tarde, o clima pode chegar em torno de 30º a 31°. Andrea explica que, a partir de sábado (22), a temperatura mínima não altera e só irá diminuir um pouco, ficando em torno dos seus 22°, com a máxima acima de 30°, em torno de 32° e 33°. "No domingo (23) e segunda-feira (24), persiste um padrão, nós vamos ter uma temperatura em torno de 22° e 23° e pela tarde estará em torno de 30°, tanto domingo quanto segunda, com bastante nebulosidade e com chuvas associadas", disse.

Andrea explica que existe um padrão, com acúmulo de chuvas, por toda a região paraense no sábado (22). "A capital terá pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde e a noite, com volumes consideráveis no noroeste e também na parte sudeste do estado", pontuou. Já no domingo (23), haverá chuvas, mas estarão localizadas mais ao centro do Pará.

A massa de ar fria que chegou ao estado de São Paulo não irá atingir a região paraense, pois possui deslocamento mais continental. Entretanto, a meteorologista alerta que o fenômeno proporciona um declínio de temperaturas, e alcança somente a faixa sul da região norte, quando é atingida pela queda de temperatura.

"Quando atinge a região, chega ao sul do Pará e do Amazonas, pega também Rondônia e o Acre. Isso é caracterizado pela meteorologia como friagem. Essa queda de temperatura não será sentida em Belém, nem Manaus, nem também no Amapá e Roraima. O que nós vamos ter em função desse deslocamento, será uma convergência maior de umidade", explicou Andrea.

