Impermeabilização pode ser solução para problemas com goteiras causadas pelo inverno amazônico

O inverno amazônico, período de chuvas mais intensas e constantes, traz diversos desafios para a vida dos paraenses. Entre eles, as goteiras dentro das casas, que fazem parte dos fatores que mais atrapalham o dia a dia da população. Uma das soluções indicadas por especialistas, que pode ser caracterizada como uma economia a longo prazo, é o uso do impermeabilizante. O produto protege os locais contra a umidade e, conforme apurado pela reportagem do Grupo Liberal, o preço do material tem variado entre R$ 29,99 e R$ 392,99 nas prateleiras das lojas de material de construção em Belém.

A origem do impermeabilizante é diversa, podendo ser natural, sintética, orgânica ou inorgânica. As substâncias ajudam a evitar a passagem de água por meio de uma trilha segura que é formada, protegendo contra fungos, bactérias e outros agentes contaminantes, garantindo a integridade da estrutura. Na construção civil, pisos, telhados, fundações, reservatórios, paredes e piscinas podem receber as aplicações, que são também encontradas em vários tipos de sistemas e preços: manta asfáltica, membrana líquida, impermeabilização acrílica e argamassa polimérica.

O engenheiro civil Djardan Azevedo explica que a aplicação do impermeabilizante veda materiais porosos e possíveis falhas, mas deve respeitar as particularidades de cada material e da superfície que receberá o produto. “Ele é usado para impedir que a umidade. Seja a umidade da chuva que atinge o teto, telhado ou da laje. Assim como o telhado, toda construção irá deteriorar com o passar dos anos, porém, se feito todo o processo de impermeabilização durante a execução da obra, as manutenções periódicas tornam-se mais espaçadas e simples”.

“Para escolher o certo para o que você precisa, é necessário levar em consideração todas as especificidades do local onde será aplicado. Deve-se entender qual material da superfície, qual a forma de exposição à água e outras tantas particularidades importantes para que a escolha do produto seja adequada! Devemos atentar a isso, pois não podemos usar um impermeabilizante de piso em uma parede, por exemplo. Se você for fazer uma impermeabilização de laje que não tenha tráfego de pessoas é preciso escolher um produto com essa finalidade específica, e não um para áreas de muita circulação”, detalha.

Benefícios e economia são a longo prazo

A fase da impermeabilização em uma obra ou em uma casa já pronta é uma das mais importantes, afirma o especialista. Segundo ele, é o momento em que a possibilidade de problemas com mofos, fungos, oxidação de estrutura e rachaduras apareçam. “O processo não protege apenas a superfície de paredes, lajes ou marquises. Danos internos com encanamentos e instalação elétrica também são prevenidos com a aplicação de uma impermeabilização. Então, mais do que sair comprando um impermeabilizante, é preciso saber quais os tipos existentes e para qual finalidade são”, afirma.

Djardan reforça a importância de consultar um profissional da área para que ele possa indicar qual a melhor forma de fazer o procedimento e evitar gastos à toa. “Sabemos que construir hoje em dia requer grandes investimentos. Materiais utilizados na construção civil têm um custo alto e precisam durar muito para valer o que investe em uma obra. Nós, que trabalhamos na área da construção civil há anos, notamos que muitas das manifestações patológicas que surgem em edificações têm sua origem em uma falha na impermeabilização. Muitas vezes, as pessoas subestimam a capacidade da água fazer estragos enormes nas construções e acabam tomando atitude apenas quando acontece algo muito grave”, conclui.

Período chuvoso traz mais gastos

Richard Oliveira, estudante de 25 anos, é morador do bairro da Cremação, em Belém, e diz que o período de chuvas é determinante para que a família passe a gastar mais com os ajustes feitos no telhado para evitar as goteiras. De acordo com ele, o problema dura anos e as soluções nem sempre trazem um resultado duradouro. “A água passa pelos buracos de pregos e parafusos, então, as goteiras vão aparecendo com o tempo e a gente tem que fazer manutenção. Tentamos de tudo, usamos uma massa para vedar os buracos e ajudar na situação, mas, querendo ou não, sempre aparecem novas goteiras”.

Os transtornos causados não tem hora. Richard conta que até de madrugada a família já enfrentou problemas com goteiras. Solucionar a situação com a impermeabilização ainda não faz parte do orçamento. “A gente não tem muito o que fazer, temos que arredar os móveis, pegar baldes para colocar embaixo. Mas, às vezes, a goteira vai em móveis grandes, como guarda roupa e cama. Quase sempre, nesse período de janeiro a abril, temos que trocar algumas telhas de casa. Nunca paramos para botar os gastos no papel, mas nosso limite é um valor mediano”, finaliza o estudante.