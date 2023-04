Tiradentes: terminais rodoviários da Grande Belém devem receber 24 mil pessoas durante o feriado

Mais de 24 mil pessoas devem passar pelos terminais rodoviários de Ananindeua e de Belém entre quinta-feira (19) e domingo (23), por conta do feriado de Tiradentes, comemorado na próxima sexta-feira (21). A projeção é da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart).

A expectativa do fluxo de passageiros no Terminal Rodoviário de Belém é de, aproximadamente, 15.400 passageiros circulando no local. Desse total, 10.300 embarcados e 5.100 desembarcados, com acréscimo de 5% referente ao mesmo período do ano passado.

Já no Terminal Rodoviário de Ananindeua, a expectativa é que 9.100 viajantes passem pelo local. Esse total representa um total de 5.700 embarcados e 3.400 desembarcados. Os números representam um aumento de 60% na movimentação se comparado ao ano passado.

Somente nas viagens feitas dentro do Pará, os destinos mais procurados em ambos os Terminais Rodoviários neste ano são: Mosqueiro; Bragança; Marudá; Vigia; Curuçá; e Salinópolis. A busca por viagens interestaduais também apresenta grande procura para São Luís; Fortaleza; e Recife.

(Gabriel Pires. estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)