Tiradentes: prefeitura determina reforço da frota de ônibus para Mosqueiro durante o feriadão

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), determinou o reforço operacional da linha Mosqueiro-São Brás durante o feriadão alusivo ao Dia de Tiradentes, visando atender o aumento da demanda de deslocamento da capital para a ilha.

A medida passa a vigorar na manhã desta sexta-feira (21) e seguirá até domingo (23). Nos próximos três dias a frota terá o incremento de dez ônibus.

No deslocamento para a ilha, o reforço da linha Mosqueiro-São Brás será realizado na sexta-feira (21) e no sábado (22), com início às 7h10, partindo do terminal da praça Araújo Martins, em São Brás. A última viagem do local está prevista para as 20h35.

LEIA MAIS:

Já para o retorno a Belém, com saída do Terminal Maracajá, o reforço operacional ocorrerá na sexta-feira e no sábado, com início às 9h45 e término às 23h10. E, no domingo, das 7h10 às 20h35.

Durante a operação, os agentes de transporte da Semob intensificarão a fiscalização do cumprimento da ordem de serviço sobre a frota e os horários de chegada e de saída dos veículos. A medida é necessária para identificar e ajustar qualquer problema ou irregularidade na operação das linhas de ônibus.

Serviço

O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20. Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.