Tiradentes: Terminal Rodoviário de Belém registra movimentação tranquila na véspera do feriado

Na véspera do Feriado de Tiradentes, o Terminal Rodoviário de Belém registrou uma movimentação tranquila na manhã desta quinta-feira (20). A previsão é que, ao longo do dia, aumente o fluxo de passageiros. É que muitas muitas pessoas estarão saindo do trabalho e, então, vão viajar para as cidades do interior do Pará.

Desta quinta-feira (20) até domingo (23), a estimativa é que 15.400 passageiros circulem pelo terminal - 10.300 irão embarcar e 5.100 vão desembarcar. Um acréscimo de 5% referente a 2022.

Nesse mesmo período, a expectativa, no Terminal Rodoviário de Ananindeua, é de 5.700 embarcados e 3.400 desembarcados. Um acréscimo de 60% referente a 2022. Estima-se, portanto, um total de 9.100 passageiros circulando pelo local. As informações são da Sinart, empresa que administra esses espaços. Nos dois terminais rodoviários os destinos mais procurados, no Pará, são, pela ordem, Mosqueiro, Bragança, Marudá, Vigia, Curuçá e Salinópolis. E, para fora do Estado, São Luís, Fortaleza e Recife.

Vendedor vai aproveitar o feriado para sair do "sufoco" da capital

Na manhã desta quinta-feira o vendedor Paulo Sérgio Lins da Silva, 55 anos, aguardava o momento de embarcar para Bragança. Ele vai passar o feriado na casa de parentes. “Vou sair um pouco do sufoco da capital”, comentou. Paulo só retornará para Belém na segunda-feira.

A estudante de Enfermagem Juliane Silva, 20 anos, comprou passagem para Parauapebas, cidade no sudeste do Pará que ela vai conhecer pela primeira vez. Morando em Barcarena, ela vai passar o feriado com o namorado e contou que está ansiosa para conhecer Parauapebas.

Terminal de embarque para Mosqueiro registrou grande procura

Já no terminal de embarque para Mosqueiro, em São Brás, havia muita gente aguardando ônibus. Na manhã desta quinta-feira havia 10 veículos fazendo essas viagens e chegando ao terminal a cada 30 minutos, em média. Na sexta, no feriado, a frota será reforçada.

O casal de namorados Hibny Moraes, biomédico de 27 anos, e Letícia Soares, estudante de Biomedicina de 21 anos, embarcou para Mosqueiro nesta manhã de quinta-feira e ficará na ilha até segunda-feira.

Hibny pediu mais fiscalização e um corredor específico para os ônibus, para facilitar o embarque dos passageiros. “Geralmente, quando é de noite, não tem fiscalização e há um tumulto e, às vezes, até rola briga. Também deveria ter mais ônibus, para ter um fluxo maior”, afirmou.

Sobre o aumento na frota de ônibus para Mosqueiro, a Redação Integrada acionou a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e aguarda retorno.