Tiradentes: mais de cinco mil pessoas passarão pelo Terminal Hidroviário de Belém no feriado

Cerca de 5,8 mil passageiros devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém (THB) durante o feriado de Tiradentes, na sexta-feira (21). A estimativa é da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), órgão responsável pela administração do terminal. O órgão prevê que a movimentação no espaço deve se intensificar entre a sexta (21) e a segunda-feira (24).

A média diária de passageiros esperada para o feriado prolongado deve ser de 1.450 passageiros por dia, como aponta o THB. Esse número representa um ligeiro aumento de 1,1% em relação à média diária registrada durante o mês de março deste ano, que foi de 1.434 passageiros.

Os destinos mais procurados pelos viajantes são os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além do porto de Camará, também no Marajó.

Orientações para quem vai viajar

A administração do THB reforça algumas orientações para que os usuários tenham viagens mais tranquilas e seguras:

Utilizar máscara protetora e fazer uso do álcool gel quando necessário;

Chegar uma hora antes do embarque;

Comprar passagens de empresas regularizadas junto à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) e guardar os bilhetes;

Cuidar dos pertences e bagagens;

Levar documentos para embarque (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto);

No caso de viagens com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial;

No caso de dúvidas, solicitar informações de funcionários da CPH identificados com crachás ou coletes do órgão.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)