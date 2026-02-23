Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mark Ruffalo dispara contra James Cameron após críticas à compra da Warner Bros.

Estadão Conteúdo

O ator Mark Ruffalo criticou o cineasta James Cameron após o diretor se posicionar contra a compra da Warner Bros. pela Netflix. Em uma carta enviada ao Senado norte-americano na última semana, Cameron afirmou que a indústria cinematográfica sofrerá danos irreparáveis caso a aquisição do estúdio seja concretizada pelo serviço de streaming.

No sábado, 21, o intérprete do Hulk, Mark Ruffalo, usou suas redes sociais para questionar o posicionamento do diretor de Titanic. "Então a próxima pergunta ao Sr. Cameron deveria ser: 'Você também é contra a monopolização que uma aquisição da Paramount criaria? Ou só é contra o da Netflix?'", perguntou o ator.

Apesar de ser contra a compra da Warner Bros. pela Netflix, Cameron não se posicionou sobre uma possível aquisição do estúdio pela Paramount. Nos últimos meses, Netflix e Paramount travam uma disputa judicial para definir quem ficará com a Warner Bros.

"Acho que a resposta seria muito interessante para a comunidade cinematográfica ouvir - e é uma pergunta que deveria ser feita imediatamente", pontuou Ruffalo.

Em sua postagem, o ator ainda questionou se o senador Mike Lee, político republicano que preside o subcomitê do senado norte-americano sobre antitruste, política concorrencial e direitos do consumidor, também é contrário à venda. "Ele está tão preocupado com isso venda para Paramount quanto está com a venda para a Netflix?", perguntou Ruffalo.

James Cameron critica venda da Warner Bros. à Netflix; Ted Sarandos, co-Ceo da Netflix, rebate

Na última semana, James Cameron enviou uma carta ao subcomitê do Senado norte-americano sobre antitruste, política concorrencial e direitos do consumidor e revelou suas preocupações sobre uma possível compra da Warner Bros. pelas mãos da Netflix.

No texto, o diretor afirmou que a aquisição seria catastrófica para a indústria cinematográfica norte-americana, visto que o serviço de streaming não se importa com a operação de salas de cinema. "Os cinemas vão fechar. Menos filmes serão produzidos. Prestadores de serviço, como empresas de efeitos visuais, sairão do mercado. As demissões vão se multiplicar", alertou o cineasta.

"O modelo de negócios da Netflix é contrário ao da produção e da exibição cinematográfica, que emprega centenas de milhares de americanos. Está, portanto, em conflito direto com o modelo de negócios da divisão de cinema da Warner Bros., um dos poucos grandes estúdios que restam", argumentou o cineasta em sua carta.

Após a divulgação da carta, Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, rebateu Cameron, e o acusou de "espalhar desinformação' em favor da Paramount Pictures, rival da Netflix na compra da Warner Bros. 'Estou particularmente surpreso e desapontado que James tenha optado por participar da campanha de desinformação da Paramount em relação a este acordo, que já dura meses", disse ele em entrevista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

NETFLIX/WARNER BROS./PROPOSTA/FUSÃO/JAMES CAMERON/MARK RUFFALO/JAMES CAMERON/CRÍTICAS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL EM BELÉM

Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

As retiradas acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro

23.02.26 15h16

VALE A PENA VER DE NOVO

Carminha está de volta! 'Avenida Brasil' será reprisada em março na Globo

Sucesso de audiência em 2012, a folhetim volta animar e encher de emoção às tardes dos brasileiros

23.02.26 14h40

LETRA

Confira os sambas-enredo que guiarão o desfile oficial na Aldeia Amazônica em 2026

As escolas de samba do grupo Especial de Belém desfilam em dois dias, a apuração das notas será no dia 1º de março

23.02.26 12h03

CONVIDADOS

Exclusivo: saiba quem são os 'globais' que estarão no Camarote Miltons em Belém

Entre os famosos, estará Layane Santos, a Rainha das Rainhas 2026, ao lado das princesas

23.02.26 11h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

MENSAGEM

VÍDEO: pai de Ana Paula Renault manda recado para filha após confusão no BBB 26

Veterana se exaltou com Alberto Cowboy na madrugada desta segunda-feira (23); Gerardo Renault tranquiliza filha e reforça torcida

23.02.26 11h03

Novela turca

Como assistir novela turca grátis no Youtube com legenda em português? Confira o tutorial

Confira o passo a passo para assistir novelas turcas nos canais oficiais da plataforma

23.05.25 16h00

BBB 26

Irmã de Ana Paula Renault diz que ela não sabe sobre melhora da saúde do pai

Cida contou que os problemas de saúde do pai se intensificaram a partir do meio do ano passado

23.02.26 21h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda