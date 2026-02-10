Capa Jornal Amazônia
Cinema

Paramount aumenta oferta de compra e supera Netfix em disputa pela Warner

Agora, a empresa oferece US$ 30 por ação, em dinheiro, e se compromete em pagar a multa de US$ 2,8 milhões caso haja rompimento contratual entre o estúdio e a plataforma de streaming

Lívia Ximenes
fonte

Paramount Skydance e Netflix seguem em disputa pela Warner Bros. Discovery (Reprodução)

A Paramount Skydance segue disposta a adquirir a Warner Bros. Discovery e aumentou a oferta de compra, superando o valor oferecido pela Netflix. Além disso, a empresa também se comprometeu a pagar a multa de US$ 2,8 bilhões em caso de rompimento de contrato com a plataforma de streaming. O anúncio foi feito nessa terça-feira (10).

image Paramount estende prazo de oferta à Warner e pede que acionistas rejeitem proposta da Netflix
Novo prazo dá mais tempo para convencer aos acionistas da empresa a rejeitarem o acordo com a rival

image Co-CEOs da Netflix dizem que manteriam janela de 45 dias nos cinemas para filmes da Warner Bros

image Netflix e Warner mudam acordo para pagamento integral em dinheiro com mesmo valor de transação

Atualmente, a Warner negocia com a Netflix, com quem já tem contrato firmado. A Paramount, entretanto, está decidida a fechar o acordo com o estúdio. Agora, a empresa oferece US$ 30 por ação, em dinheiro, e, se a operação não for concluída após dezembro desse ano, haverá uma taxa adicional de US$ 0,25 por ação a cada três meses.

De acordo com a Paramount, essa proposta é mais previsível do que a oferecida pela Netflix, visto que o valor final ofertado pela plataforma de streaming é variável conforme a situação financeira da Warner quando as empresas forem separadas. Além disso, a Paramount informou que teve avanços na obtenção de autorizações regulatórias nos Estados Unidos e Alemanha. A empresa também solicitou aos acionistas da Warner que rejeitem o acordo firmado com a Netflix, alegando que a proposta ofertada fortaleceria o grupo no mercado de streamings.

“A oferta integral em dinheiro de US$ 30 por ação demonstra claramente nosso forte e inabalável compromisso em entregar o valor total que os acionistas da WBD merecem por seu investimento. Estamos implementando melhorias significativas, respaldando esta oferta com bilhões de dólares, oferecendo aos acionistas certeza quanto ao valor, um caminho regulatório claro e proteção contra a volatilidade do mercado”, disse o presidente e CEO da Paramount, David Ellison. Atualmente, o acordo da Netflix oferece US$ 27,75 por ação da Warner Bros. Discovery, com pagamento total em dinheiro, e separação da unidade Discovery Global antes da conclusão da transação.

