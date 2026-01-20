Co-CEOs da Netflix dizem que manteriam janela de 45 dias nos cinemas para filmes da Warner Bros

Na teleconferência de resultados da Netflix nesta terça-feira, 20, os co-CEOs da gigante de streaming, Greg Peters e Ted Sarandos, disseram aos analistas que manteriam a janela de lançamento de 45 dias nos cinemas para filmes da Warner Bros. e que o acordo proposto para a Warner "protegeria e criaria empregos".

"A Netflix está animada para fortalecer o negócio de distribuição teatral da Warner Bros", pontuaram Peters e Sarandos.

Ambos afirmaram estar confiantes de que o acordo passará pela revisão regulatória, aproveitando a presença global e expertise em streaming da Netflix para melhorar o serviço da atual concorrente HBO Max. O streaming também não aumentará os preços durante o processo de revisão regulatória para o acordo, acrescentaram.

Os co-CEOs ainda informaram que a Netflix planeja lançar uma nova interface de usuário móvel este ano e que os eventos ao vivo estão aumentando a retenção da plataforma.

*Com informações da Dow Jones Newswires