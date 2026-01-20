Capa Jornal Amazônia
Netflix e Warner mudam acordo para pagamento integral em dinheiro com mesmo valor de transação

Estadão Conteúdo

A Netflix e a Warner Bros. Discovery anunciaram nesta terça-feira, 20, que alteraram os termos do acordo de aquisição para uma estrutura "totalmente em dinheiro", reforçando a previsibilidade de valor para os acionistas da Warner e acelerando o cronograma de aprovação da operação. Segundo o comunicado conjunto, a transação permanece avaliada em US$ 27,75 por ação da WBD, sem alterações em relação ao acordo anterior.

De acordo com as empresas, a mudança simplifica a estrutura da transação, aumenta a certeza de valor e acelera o caminho para a votação dos acionistas da WBD. A Warner informou que já protocolou junto à SEC um proxy statement preliminar, o que deve permitir que os acionistas votem sobre o negócio até abril de 2026.

O comunicado destaca que a Netflix conta com "forte geração de fluxo de caixa" para sustentar a operação em dinheiro, preservando um balanço saudável e flexibilidade para prioridades estratégicas futuras. O financiamento envolverá caixa disponível, linhas de crédito e recursos já comprometidos.

Além do pagamento em dinheiro, os acionistas da Warner também receberão o valor adicional das ações da Discovery Global, empresa que será desmembrada antes da conclusão da aquisição. A separação da Warner Bros. e da Discovery Global deve ser concluída em um prazo de seis a nove meses, antes do fechamento do negócio com a Netflix.

No comunicado, o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirmou que o acordo revisado "nos aproxima ainda mais de combinar duas das maiores empresas de storytelling do mundo". Já o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, disse que a estrutura em dinheiro oferece maior certeza financeira e um cronograma acelerado.

As companhias ressaltaram que a operação foi aprovada de forma unânime pelos conselhos de administração e que seguem "comprometidas em trabalhar de perto com reguladores e todas as partes interessadas para garantir uma transação tranquila e bem-sucedida". O fechamento segue condicionado à separação da Discovery Global, às aprovações regulatórias e ao aval dos acionistas da WBD.

Cultura
