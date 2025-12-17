Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Disputa pela Warner Bros.: Paramount pode perder para Netflix, mesmo com oferta maior; entenda

O conselho da Warner Bros. Discovery recomendou os acionistas a negarem a proposta apresentada pela Paramount Skydance, com US$ 36,4 bilhões a mais do que o acordo oferecido pela Netflix

Lívia Ximenes
fonte

Paramount e Netflix disputam por Warner Bros. com propostas bilionárias (Reprodução)

A Warner Bros. Discovery está em processo formal de venda desde outubro de 2025. Após cerca de dois meses, no dia 5 de dezembro, a Netflix anunciou a compra dos estúdios de televisão e cinema por US$ 72 bilhões. Pouco tempo depois, no dia 8 de dezembro, a Paramount Skydance, que apresenta ofertas desde setembro, ofereceu US$ 108,4 bilhões pela empresa de entretenimento. Entretanto, apesar do valor ser US$ 36,4 bilhões a mais do que o acordo oferecido pela Netflix, o conselho da Warner orientou os acionistas a negarem a proposta.

A negociação marca uma virada histórica em Hollywood.

O anúncio foi feito nessa quarta-feira (17) e favorece a venda à Netflix. O conselho da Warner Bros. Discovery avalia a proposta feita pela Paramount Skydance como inferior. A oferta é considerada hostil, visto que não possui apoio dos executivos, como diretores e conselho, e é diretamente relacionada aos acionistas.

A proposta da Netflix, com US$ 27,75 por ação da Warner, envolve estúdios de cinema e televisão, acervo completo e serviço da plataforma de streaming HBO Max. O acordo é vinculante, ou seja, dispensa a captação adicional de capital e possui compromissos de dívida tidos como robustos. “Estamos convencidos de que a parceria entre Netflix e Warner Bros. trará mais opções e valor aos consumidores, ampliará o alcance da comunidade criativa com nossa distribuição combinada e impulsionará o crescimento de longo prazo”, disse a Warner Bros. Discovery.

A Paramount Skydance, por outro lado, oferece US$ 30 por ação. Apesar do valor maior, o caminho de compra e venda é mais difícil e deve ser avaliado conforme a concorrência do mercado. A transação, para ser concluída e independente de qual seja o comprador, deve passar pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos.

