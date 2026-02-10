Fernanda Torres, Kleber Mendonça e Wagner Moura viram Bonecos de Olinda e atriz reage

Bonecos de Olinda homenagearam Fernanda Torres, Kleber Mendonça e Wagner Moura no Carnaval de Olinda, no Grande Recife. A atriz expressou sua emoção nas redes sociais com a honraria.

A cidade pernambucana celebra o famoso Carnaval e destaca os Bonecos de Olinda como uma de suas principais atrações. Todos os anos, a tradição revela novas personalidades homenageadas pela festa. Desta vez, Fernanda Torres recebeu a homenagem ao lado do diretor Kleber Mendonça Filho e do ator Wagner Moura. Em suas redes, a atriz publicou fotos dos Bonecos nas ruas de Pernambuco e celebrou: "Que honra, que beleza, que maravilha!".

Mais um ano de homenagem para Fernanda Torres

A indicação de Fernanda Torres ao Oscar, como melhor atriz no filme "Ainda Estou Aqui", gerou uma homenagem similar no ano passado. Este reconhecimento foi repetido por dois anos consecutivos na folia pernambucana.

Detalhes da caracterização

A roupa do Boneco que representa Fernanda Torres foi inspirada no figurino que a atriz usou na premiação do Globo de Ouro. Na ocasião, Fernanda venceu na categoria de Melhor Atriz e recebeu a estatueta.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)