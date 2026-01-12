Capa Jornal Amazônia
Fernanda Torres comemora vitórias de Wagner Moura e 'O Agente Secreto' no Globo de Ouro

Estadão Conteúdo

A atriz Fernanda Torres celebrou as vitórias do amigo Wagner Moura e do filme O Agente Secreto no Globo de Ouro 2026. Em 2025, ela também fez história ao levar o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama na premiação pela atuação em Ainda Estou Aqui.

"Só deu Nordeste em Lalaland! Parabéns Santos guerreiros Waguinho e Kleber", escreveu Fernanda. O diretor Kleber Mendonça Filho é natural de Recife (PE) e Wagner Moura nasceu em Salvador (BA).

Na noite deste domingo, 11, o filme O Agente Secreto venceu na categoria de Melhor Filme Internacional e Wagner Moura levou o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama.

Na publicação no Instagram, ao comemorar as vitórias brasileiras Fernanda compartilhou fotos de Wagner Moura e Alice Carvalho segurando santinhos com sua imagem. O ator contou que o presente foi distribuído em um totem na premiação.

Segundo o ator Gabriel Leone (Ferrari, 2023; Senna, 2024), que integra o elenco de O Agente Secreto, o santinho foi apelidado de Santa Nanda da Sorte.

