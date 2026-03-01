Confira as novidades que chegam ao streaming em março de 2026
Netflix, Prime Video, HBO Max e Apple TV+ divulgam estreias de séries, filmes e novas temporadas para o mês
Após uma sequência de lançamentos em fevereiro, as plataformas de streaming em março de 2026 já anunciaram as novidades que passam a integrar o catálogo neste mês. As estreias incluem novas temporadas de séries, filmes premiados, produções originais e títulos clássicos que retornam ao público.
Entre os destaques estão novas temporadas de séries consolidadas, lançamentos exclusivos e a chegada de franquias conhecidas ao catálogo da Netflix, Prime Video, HBO Max e Apple TV+.
Netflix
A Netflix aposta em novas temporadas e grandes títulos do cinema.
Séries e produções originais
- Vladimir (05/03/2026)
- Um Amor Que Ilumina (06/03/2026)
- Namorado por Assinatura (06/03/2026)
- ONE PIECE: A Série - Rumo à Grand Line – Temporada 2 (10/03/2026)
- O Homem do Castelo Alto – Temporadas 1 a 4 (11/03/2026)
- One Tree Hill: Lances da Vida – Temporadas 1 a 8 (11/03/2026)
- Virgin River – Temporada 7 (12/03/2026)
- Emergência Radioativa (18/03/2026)
- A Primeira Vez – Temporada 4 (18/03/2026)
- Peaky Blinders: O Homem Imortal (20/03/2026)
Filmes
- Karate Kid (01/03/2026)
- O Último dos Moicanos (01/03/2026)
- Comer Rezar Amar (01/03/2026)
- Máquina de Guerra (06/03/2026)
- Parque Lezama (06/03/2026)
- Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice (06/03/2026)
- Os Fantasmas se Divertem (06/03/2026)
- Coringa: Delírio a Dois (13/03/2026)
- A Hora do Rush (13/03/2026)
- E Se Fosse Verdade (13/03/2026)
- De Repente 30 (15/03/2026)
- Lady Bird - A Hora de Voar (18/03/2026)
- Vidas Passadas (20/03/2026)
- Adoráveis Mulheres (26/03/2026)
- Hairspray - Em Busca da Fama (27/03/2026)
- Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros (31/03/2026)
- O Mundo Perdido: Jurassic Park (31/03/2026)
- Jurassic Park III (31/03/2026)
Prime Video
O Prime Video traz séries originais e produções internacionais.
Séries
- O Beijo da Sereia – 1ª Temporada (02/03)
- Jovem Sherlock – 1ª Temporada (04/03)
- Scarpetta: Médica Legista – 1ª Temporada (11/03)
- La Oficina – 1ª Temporada (13/03)
- Invencível – 4ª Temporada (18/03)
- Deadloch – 2ª Temporada (20/03)
- Jury Duty Presents: Company Retreat – 1ª Temporada (20/03)
- The Silent Service – Temporadas 1 e 2 (20/03)
- Sherlock – 1ª Temporada (23/03 – Catálogo)
- Bait – 1ª Temporada (25/03)
- Casa de Davi – 2ª Temporada (27/03)
- Lockerbie: Em Busca da Verdade – 1ª Temporada (31/03)
Filmes
- Atiraram no Pianista (01/03)
- Quando o Céu se Engana (05/03)
- O Coletivo (06/03)
- Caçadores do Fim do Mundo (11/03)
- Downton Abbey: O Grande Final (11/03)
- O Bad Boy e Eu (12/03)
- Terror em Shelby Oaks (14/03)
- Zoopocalipse - Uma Aventura Animal (15/03)
- Zeta (20/03)
- Outra Chance para o Amor (25/03)
- Lindas e Letais (25/03)
- Pai do Ano (26/03)
- Diabólica (28/03)
HBO Max: séries internacionais e eventos esportivos
A HBO Max amplia o catálogo com produções europeias e transmissões esportivas.
- DTF St. Louis – Nova Minissérie (02/03)
- Histórias de Bondade – Filme (05/03)
- Women’s Hell – Nova Série Original Polaca (06/03)
- Strade Bianche H e M – Ciclismo (07/03)
- Aquaman e o Reino Perdido – Filme (08/03)
- Paris - Nice H – Ciclismo (08 a 15/03)
- Rooster – Nova Série (09/03)
- The Capture – Temporada 3 (09/03)
- Tirreno - Adriatico – Ciclismo (09 a 15/03)
- The Players Championship – Golfe (12 a 15/03)
- Mira Life After Divorce – Série Turca (13/03)
- World Grand Prix – Snooker (16 a 22/03)
- Milão - Turim H – Ciclismo (18/03)
- I, Rosinski – Documentário (20/03)
- Milão - Sanremo H e M – Ciclismo (21/03)
- The Comeback – Temporada 3 (23/03)
- Volta à Catalunha H – Ciclismo (23 a 29/03)
- Campeonatos do Mundo de Patinagem Artística (23 a 29/03)
- Privileges – Série Original Francesa (27/03)
- FIA WEC – Campeonato Mundial de Resistência (28/03)
- Tour Championship – Snooker (30/03 a 05/04)
Apple TV+: novas temporadas e drama baseado em livro
O Apple TV+ também anunciou novidades.
- Mulheres Imperfeitas – Série (18/03)
- Super Fofos - Aventura na Cidade – 2ª Temporada (20/03)
- For All Mankind – 5ª Temporada (27/03)
