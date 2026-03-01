Capa Jornal Amazônia
Confira as novidades que chegam ao streaming em março de 2026

Netflix, Prime Video, HBO Max e Apple TV+ divulgam estreias de séries, filmes e novas temporadas para o mês

Hannah Franco
fonte

Lançamentos no streaming: o que estreia em março? (Divulgação/Apple Tv/Netflix)

Após uma sequência de lançamentos em fevereiro, as plataformas de streaming em março de 2026 já anunciaram as novidades que passam a integrar o catálogo neste mês. As estreias incluem novas temporadas de séries, filmes premiados, produções originais e títulos clássicos que retornam ao público.

Entre os destaques estão novas temporadas de séries consolidadas, lançamentos exclusivos e a chegada de franquias conhecidas ao catálogo da Netflix, Prime Video, HBO Max e Apple TV+.

Netflix

A Netflix aposta em novas temporadas e grandes títulos do cinema.

Séries e produções originais

  • Vladimir (05/03/2026)
  • Um Amor Que Ilumina (06/03/2026)
  • Namorado por Assinatura (06/03/2026)
  • ONE PIECE: A Série - Rumo à Grand Line – Temporada 2 (10/03/2026)
  • O Homem do Castelo Alto – Temporadas 1 a 4 (11/03/2026)
  • One Tree Hill: Lances da Vida – Temporadas 1 a 8 (11/03/2026)
  • Virgin River – Temporada 7 (12/03/2026)
  • Emergência Radioativa (18/03/2026)
  • A Primeira Vez – Temporada 4 (18/03/2026)
  • Peaky Blinders: O Homem Imortal (20/03/2026)

Filmes

  • Karate Kid (01/03/2026)
  • O Último dos Moicanos (01/03/2026)
  • Comer Rezar Amar (01/03/2026)
  • Máquina de Guerra (06/03/2026)
  • Parque Lezama (06/03/2026)
  • Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice (06/03/2026)
  • Os Fantasmas se Divertem (06/03/2026)
  • Coringa: Delírio a Dois (13/03/2026)
  • A Hora do Rush (13/03/2026)
  • E Se Fosse Verdade (13/03/2026)
  • De Repente 30 (15/03/2026)
  • Lady Bird - A Hora de Voar (18/03/2026)
  • Vidas Passadas (20/03/2026)
  • Adoráveis Mulheres (26/03/2026)
  • Hairspray - Em Busca da Fama (27/03/2026)
  • Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros (31/03/2026)
  • O Mundo Perdido: Jurassic Park (31/03/2026)
  • Jurassic Park III (31/03/2026)

Prime Video

O Prime Video traz séries originais e produções internacionais.

Séries

  • O Beijo da Sereia – 1ª Temporada (02/03)
  • Jovem Sherlock – 1ª Temporada (04/03)
  • Scarpetta: Médica Legista – 1ª Temporada (11/03)
  • La Oficina – 1ª Temporada (13/03)
  • Invencível – 4ª Temporada (18/03)
  • Deadloch – 2ª Temporada (20/03)
  • Jury Duty Presents: Company Retreat – 1ª Temporada (20/03)
  • The Silent Service – Temporadas 1 e 2 (20/03)
  • Sherlock – 1ª Temporada (23/03 – Catálogo)
  • Bait – 1ª Temporada (25/03)
  • Casa de Davi – 2ª Temporada (27/03)
  • Lockerbie: Em Busca da Verdade – 1ª Temporada (31/03)

Filmes

  • Atiraram no Pianista (01/03)
  • Quando o Céu se Engana (05/03)
  • O Coletivo (06/03)
  • Caçadores do Fim do Mundo (11/03)
  • Downton Abbey: O Grande Final (11/03)
  • O Bad Boy e Eu (12/03)
  • Terror em Shelby Oaks (14/03)
  • Zoopocalipse - Uma Aventura Animal (15/03)
  • Zeta (20/03)
  • Outra Chance para o Amor (25/03)
  • Lindas e Letais (25/03)
  • Pai do Ano (26/03)
  • Diabólica (28/03)

HBO Max: séries internacionais e eventos esportivos

A HBO Max amplia o catálogo com produções europeias e transmissões esportivas.

  • DTF St. Louis – Nova Minissérie (02/03)
  • Histórias de Bondade – Filme (05/03)
  • Women’s Hell – Nova Série Original Polaca (06/03)
  • Strade Bianche H e M – Ciclismo (07/03)
  • Aquaman e o Reino Perdido – Filme (08/03)
  • Paris - Nice H – Ciclismo (08 a 15/03)
  • Rooster – Nova Série (09/03)
  • The Capture – Temporada 3 (09/03)
  • Tirreno - Adriatico – Ciclismo (09 a 15/03)
  • The Players Championship – Golfe (12 a 15/03)
  • Mira Life After Divorce – Série Turca (13/03)
  • World Grand Prix – Snooker (16 a 22/03)
  • Milão - Turim H – Ciclismo (18/03)
  • I, Rosinski – Documentário (20/03)
  • Milão - Sanremo H e M – Ciclismo (21/03)
  • The Comeback – Temporada 3 (23/03)
  • Volta à Catalunha H – Ciclismo (23 a 29/03)
  • Campeonatos do Mundo de Patinagem Artística (23 a 29/03)
  • Privileges – Série Original Francesa (27/03)
  • FIA WEC – Campeonato Mundial de Resistência (28/03)
  • Tour Championship – Snooker (30/03 a 05/04)

Apple TV+: novas temporadas e drama baseado em livro

O Apple TV+ também anunciou novidades.

  • Mulheres Imperfeitas – Série (18/03)
  • Super Fofos - Aventura na Cidade – 2ª Temporada (20/03)
  • For All Mankind – 5ª Temporada (27/03)
