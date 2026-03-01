Confira as novidades que chegam ao streaming em março de 2026

Após uma sequência de lançamentos em fevereiro, as plataformas de streaming em março de 2026 já anunciaram as novidades que passam a integrar o catálogo neste mês. As estreias incluem novas temporadas de séries, filmes premiados, produções originais e títulos clássicos que retornam ao público.

Entre os destaques estão novas temporadas de séries consolidadas, lançamentos exclusivos e a chegada de franquias conhecidas ao catálogo da Netflix, Prime Video, HBO Max e Apple TV+.

VEJA MAIS

Netflix

A Netflix aposta em novas temporadas e grandes títulos do cinema.

Séries e produções originais

Vladimir (05/03/2026)

Um Amor Que Ilumina (06/03/2026)

Namorado por Assinatura (06/03/2026)

ONE PIECE: A Série - Rumo à Grand Line – Temporada 2 (10/03/2026)

O Homem do Castelo Alto – Temporadas 1 a 4 (11/03/2026)

One Tree Hill: Lances da Vida – Temporadas 1 a 8 (11/03/2026)

Virgin River – Temporada 7 (12/03/2026)

Emergência Radioativa (18/03/2026)

A Primeira Vez – Temporada 4 (18/03/2026)

Peaky Blinders: O Homem Imortal (20/03/2026)

Filmes

Karate Kid (01/03/2026)

O Último dos Moicanos (01/03/2026)

Comer Rezar Amar (01/03/2026)

Máquina de Guerra (06/03/2026)

Parque Lezama (06/03/2026)

Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice (06/03/2026)

Os Fantasmas se Divertem (06/03/2026)

Coringa: Delírio a Dois (13/03/2026)

A Hora do Rush (13/03/2026)

E Se Fosse Verdade (13/03/2026)

De Repente 30 (15/03/2026)

Lady Bird - A Hora de Voar (18/03/2026)

Vidas Passadas (20/03/2026)

Adoráveis Mulheres (26/03/2026)

Hairspray - Em Busca da Fama (27/03/2026)

Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros (31/03/2026)

O Mundo Perdido: Jurassic Park (31/03/2026)

Jurassic Park III (31/03/2026)

Prime Video

O Prime Video traz séries originais e produções internacionais.

Séries

O Beijo da Sereia – 1ª Temporada (02/03)

Jovem Sherlock – 1ª Temporada (04/03)

Scarpetta: Médica Legista – 1ª Temporada (11/03)

La Oficina – 1ª Temporada (13/03)

Invencível – 4ª Temporada (18/03)

Deadloch – 2ª Temporada (20/03)

Jury Duty Presents: Company Retreat – 1ª Temporada (20/03)

The Silent Service – Temporadas 1 e 2 (20/03)

Sherlock – 1ª Temporada (23/03 – Catálogo)

Bait – 1ª Temporada (25/03)

Casa de Davi – 2ª Temporada (27/03)

Lockerbie: Em Busca da Verdade – 1ª Temporada (31/03)

Filmes

Atiraram no Pianista (01/03)

Quando o Céu se Engana (05/03)

O Coletivo (06/03)

Caçadores do Fim do Mundo (11/03)

Downton Abbey: O Grande Final (11/03)

O Bad Boy e Eu (12/03)

Terror em Shelby Oaks (14/03)

Zoopocalipse - Uma Aventura Animal (15/03)

Zeta (20/03)

Outra Chance para o Amor (25/03)

Lindas e Letais (25/03)

Pai do Ano (26/03)

Diabólica (28/03)

HBO Max: séries internacionais e eventos esportivos

A HBO Max amplia o catálogo com produções europeias e transmissões esportivas.

DTF St. Louis – Nova Minissérie (02/03)

Histórias de Bondade – Filme (05/03)

Women’s Hell – Nova Série Original Polaca (06/03)

Strade Bianche H e M – Ciclismo (07/03)

Aquaman e o Reino Perdido – Filme (08/03)

Paris - Nice H – Ciclismo (08 a 15/03)

Rooster – Nova Série (09/03)

The Capture – Temporada 3 (09/03)

Tirreno - Adriatico – Ciclismo (09 a 15/03)

The Players Championship – Golfe (12 a 15/03)

Mira Life After Divorce – Série Turca (13/03)

World Grand Prix – Snooker (16 a 22/03)

Milão - Turim H – Ciclismo (18/03)

I, Rosinski – Documentário (20/03)

Milão - Sanremo H e M – Ciclismo (21/03)

The Comeback – Temporada 3 (23/03)

Volta à Catalunha H – Ciclismo (23 a 29/03)

Campeonatos do Mundo de Patinagem Artística (23 a 29/03)

Privileges – Série Original Francesa (27/03)

FIA WEC – Campeonato Mundial de Resistência (28/03)

Tour Championship – Snooker (30/03 a 05/04)

Apple TV+: novas temporadas e drama baseado em livro

O Apple TV+ também anunciou novidades.

Mulheres Imperfeitas – Série (18/03)

Super Fofos - Aventura na Cidade – 2ª Temporada (20/03)

For All Mankind – 5ª Temporada (27/03)