'Rivalidade Ardente' ganhará 2ª temporada em 2027

A 1ª temporada de Rivalidade Ardente mal chegou no streaming brasileiro e a série já está programada para sua 2ª etapa. Baseada no livro de Rachel Reid, a adaptação da HBO Max deve ganhar novos epiódios em 2027.

Em entrevista ao CBS Mornings, Jacob Tierney, criador e diretor da série, comentou que a produção está em fase de roteiro. A ideia é que as gravações se iniciem em agosto.

"Tem todas as características e adornos de um verdadeiro romance clássico", afirma. "Anos de anseio, saudade, tentativas de ficarem juntos e de fazerem o que é certo um pelo outro sem conseguir e, finalmente, um final feliz".

Livro sequência é adiado

O livro que dá sequência à história dos jogadores de hóquei Ilya Rozanov e Shane Hollander foi adiado. A sétima obra da série, Unrivaled, está prevista para 1º de junho de 2027.

Rachel Reid explicou que o sucesso da série acabou por tornar a sua rotina mais intensa - o que reduz seu tempo de produção. "Minha vida mudou bastante nos últimos meses e, embora esteja tudo bem, isso também me tirou a possibilidade de ter tempo de qualidade para escrever", afirmou.

Outra questão é o diagnóstico de Parkinson, descoberto em 2023. Segundo a autora, os sintomas da doença acabam por impactar seu trabalho.

"Quando coisas boas acontecem, às vezes o universo nos dá coisas piores para equilibrar. Para mim, isso significou que meus sintomas de Parkinson pioraram um pouco e tornaram a escrita fisicamente difícil", explicou. "Então, definitivamente, estou muito mais lenta. É algo que preciso aprender a lidar e enfrentar, em vez de ignorar".