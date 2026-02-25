Capa Jornal Amazônia
'Brasil 70 - A Saga do Tri': Netflix lança trailer de série sobre Pelé e seleção brasileira

No trailer, também é possível ver o comediante Marcelo Adnet como o narrador Eusébio Teixeira, um personagem fictício criado para a obra.

Estadão Conteúdo
fonte

Personagem principal, Lucas Agrícola interpreta Pelé na série 'Brasil 70 - A Saga do Tri' (Imagem: Divulgação/ Netflix)

A minissérie Brasil 70 - A Saga do Tri ganhou o seu primeiro trailer nesta quarta-feira, 25. A produção, uma parceria entre a O2 Filmes e a Netflix, retrata a conquista histórica da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 1970, no México.

Na ocasião, jogadores como Pelé, Tostão, Félix, Carlos Alberto, Jairzinho, Gérson e Rivellino conquistaram o tricampeonato mundial, estabelecendo o Brasil como o maior vencedor do torneio da FIFA. O seriado chega ao serviço de streaming no dia 29 de maio.

A produção, dirigida por Pedro e Paulo Morelli, terá no elenco nomes como Rodrigo Santoro no papel do técnico João Saldanha, Bruno Mazzeo como o técnico Zagallo e o ator Lucas Agrícola no papel de Pelé. No trailer, também é possível ver o comediante Marcelo Adnet como o narrador Eusébio Teixeira, um personagem fictício criado para a obra.

Completam a seleção brasileira os atores Gui Ferraz (Jairzinho), Ravel Andrade (Tostão), Caio Cabral (Carlos Alberto), Daniel Blanco (Rivellino), Fillipe Soutto (Gérson), Hugo Haddad (Félix) e Maicon Rodrigues (Paulo Cézar Caju). José Beltrão interpretará o preparador físico Carlos Alberto Parreira e Val Perré será Mário Américo, famoso massagista da seleção.

Além de acompanhar a campanha da maior seleção de todos os tempos, a série também irá abordar a relação da conquista com a história da política brasileira. Durante o campeonato, o Brasil vivia a fase mais dura do regime militar.

"A minissérie vai recriar, de forma imersiva, lances clássicos e momentos de bastidores que ajudaram a construir o legado de uma das maiores equipes de futebol de todos os tempos. Um mergulho nos desafios, emoções e temores que acompanharam a equipe brasileira durante a preparação e a disputa da Copa do Mundo de 1970", afirma o comunicado divulgado à imprensa pela Netflix.

Para assistir a este trailer clicando aqui.

