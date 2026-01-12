Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fernanda Torres manda recado a Wagner Moura e Kleber Mendonça pela conquista do Globo de Ouro; veja

A atriz venceu na categoria de “melhor atriz de drama” na mesma premiação no ano passado

Victoria Rodrigues
fonte

O filme "O Agente Secreto" conquistou dois prêmios no Globo de Ouro. (Foto: Reprodução/ Instagram | Etienne Laurent/ AFP)

Após o ator Wagner Moura e o diretor de cinema Kleber Mendonça Filho conquistarem o Globo de Ouro pelo filme “O Agente Secreto”, a também premiada Fernanda Torres enviou um recado especial para seus amigos. A atriz venceu na categoria de “melhor atriz de drama” pela sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na mesma premiação em 2025.

“Gente, eu estou do outro lado do mundo, mas acordei hoje com essa notícia maravilhosa que o meu irmão, esse baiano, sestroso, Wagner, está com o globo dourado na mão. E que o Kleber, essa flor do Nordeste, esse cara arretado de Pernambuco, levou o melhor filme. Vocês merecem tudo! O Nordeste brasileiro no mundo, é pra isso que serve a cultura, a cultura brasileira, o cinema brasileiro. Vamos nos amar, gente”, disse Fernanda Torres em um vídeo publicado na internet.

VEJA MAIS

image Após Globo de Ouro, rede de cinemas dá ingressos gratuitos a 'Wagners' e 'Klebers'

image Reação de ator derrotado por Wagner Moura no Globo de Ouro viraliza nas redes; veja
Além do marco histórico para o cinema brasileiro, Moura é o primeiro brasileiro a conquistar um Globo de Ouro

image Globo de Ouro 2026: confira a lista de vencedores
Entre os vitoriosos, está o filme brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e o ator Wagner Moura

Globo de Ouro

Na noite deste domingo (11), foi realizada a tão esperada cerimônia anual do Globo de Ouro, em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Um dos momentos mais esperados foi o anúncio do prêmio de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa", que o longa O Agente Secreto conseguiu trazer para casa. Ao receber o troféu em suas mãos, o diretor do filme Kleber Mendonça Filho o celebrou com um “Alô, Brasil” e dedicou o prêmio aos jovens cineastas brasileiros.

Além da conquista de melhor filme, o ator Wagner Moura também conseguiu o título de “Melhor Ator em Filme de Drama” por sua atuação em O Agente Secreto, simbolizando a primeira vez que um ator brasileiro conquista o prêmio na categoria. “Para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira”, comemorou Wagner Moura valorizando a cultura do país.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

globo de ouro

premiação

wagner moura

kleber mendonça filho

fernanda torres
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Britney Spears anuncia desejo de retornar aos palcos

Fãs brasileiros ficaram animados e pedem presença da cantora no país

12.01.26 13h07

SUCESSO

Álvaro cria roteiro turístico em Belém ao som de Voando Pro Pará, de Joelma

Nas redes sociais, o influenciador publicou momentos vividos na capital paraense

12.01.26 12h56

REALITY

Camarotes do BBB 26 serão revelados na programação desta segunda; veja o horário

Marciele Albuquerque é a representante paraense no programa. Ela teve 54,55% da preferência do público

12.01.26 11h45

GLOBO DE OURO

Wagner Moura recebe homenagem de clube de futebol após prêmio no Globo de Ouro; confira

Ator levou prêmio de "Melhor Ator em Filme de Drama" e "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa neste domingo (11)

12.01.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

NÃO GOSTOU

Reação de ator derrotado por Wagner Moura no Globo de Ouro viraliza nas redes; veja

Além do marco histórico para o cinema brasileiro, Moura é o primeiro brasileiro a conquistar um Globo de Ouro

12.01.26 8h56

EXCLUSIVO

Campeã do BBB 25, Renata Saldanha fala sobre carreira e transformações no pós-reality

Com mais de 1,4 milhão de seguidores, ela afirma que as redes sociais se tornaram sua principal fonte de trabalho

12.01.26 8h00

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda