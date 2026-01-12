Fernanda Torres manda recado a Wagner Moura e Kleber Mendonça pela conquista do Globo de Ouro; veja

Após o ator Wagner Moura e o diretor de cinema Kleber Mendonça Filho conquistarem o Globo de Ouro pelo filme “O Agente Secreto”, a também premiada Fernanda Torres enviou um recado especial para seus amigos. A atriz venceu na categoria de “melhor atriz de drama” pela sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na mesma premiação em 2025.

“Gente, eu estou do outro lado do mundo, mas acordei hoje com essa notícia maravilhosa que o meu irmão, esse baiano, sestroso, Wagner, está com o globo dourado na mão. E que o Kleber, essa flor do Nordeste, esse cara arretado de Pernambuco, levou o melhor filme. Vocês merecem tudo! O Nordeste brasileiro no mundo, é pra isso que serve a cultura, a cultura brasileira, o cinema brasileiro. Vamos nos amar, gente”, disse Fernanda Torres em um vídeo publicado na internet.

Globo de Ouro

Na noite deste domingo (11), foi realizada a tão esperada cerimônia anual do Globo de Ouro, em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Um dos momentos mais esperados foi o anúncio do prêmio de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa", que o longa O Agente Secreto conseguiu trazer para casa. Ao receber o troféu em suas mãos, o diretor do filme Kleber Mendonça Filho o celebrou com um “Alô, Brasil” e dedicou o prêmio aos jovens cineastas brasileiros.

Além da conquista de melhor filme, o ator Wagner Moura também conseguiu o título de “Melhor Ator em Filme de Drama” por sua atuação em O Agente Secreto, simbolizando a primeira vez que um ator brasileiro conquista o prêmio na categoria. “Para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira”, comemorou Wagner Moura valorizando a cultura do país.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)