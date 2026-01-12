Após Globo de Ouro, rede de cinemas dá ingressos gratuitos a 'Wagners' e 'Klebers'

Wagner Moura e O Agente Secreto - dirigido por Kleber Mendonça Filho - venceram o Globo de Ouro nas categorias de Melhor Ator em Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não Inglesa. Para comemorar a conquista, a rede de cinemas Cinesystem vai dar ingressos gratuitos a todos os Wagners e Klebers.

A ação vai até esta sexta-feira, 16 e é válida para todas as unidades da rede, incluindo Frei Caneca e Botafogo. A promoção está ativa a partir desta segunda-feira, 12.

Para participar da promoção basta apresentar um documento que comprove a identidade que o ingresso gratuito já estará disponível. A ação é válida para qualquer filme e cinema do grupo daquele mesmo dia.

A promoção vale para todo e qualquer tipo de grafia dos nomes homenageados.