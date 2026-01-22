Wagner Moura é indicado ao Oscar 2026 por atuação em 'O Agente Secreto'

Wagner Moura foi indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Ator, conforme anúncio feito na manhã desta quinta-feira (22) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A lista de indicados foi divulgada às 10h30 (horário de Brasília), durante transmissão ao vivo apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman.

A indicação marca mais um momento histórico para o cinema brasileiro e consolida a forte campanha internacional de “O Agente Secreto”, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. No filme, Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor que retorna ao Recife nos anos 1970 tentando fugir de um passado misterioso, em meio a um contexto de tensão política e vigilância.

O reconhecimento no Oscar vem após uma temporada de prêmios expressiva. Neste mês, Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio nessa categoria. Na mesma cerimônia, “O Agente Secreto” levou o troféu de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, feito que não acontecia com uma produção brasileira desde “Central do Brasil”, em 1999.

A indicação também mantém o Brasil em evidência na premiação. No Oscar do ano passado, a atriz Fernanda Torres foi indicada a Melhor Atriz por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”.

Antes mesmo do anúncio oficial, Wagner Moura já havia celebrado a campanha do filme no circuito internacional. “Independentemente de indicação, a gente já fez um caminho lindo. A atenção que esse filme tem recebido pelo mundo é extraordinária. A gente está felicíssimo”, afirmou o ator.